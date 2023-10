Le nouveau booster contre le Covid-19 disponible au centre de vaccination de Tournai

Cette campagne automnale vise à administrer un rappel qui contient le dernier variant afin de restimuler l’immunité. "Cela fait un mois qu’on observe une recrudescence du nombre de cas de Covid. Le vaccin ne sert pas à ne pas attraper le virus mais à éviter une maladie sévère et une hospitalisation. Il est donc vraiment recommandé pour les personnes à risque". Les personnes les plus éligibles à la vaccination sont donc les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et à risque, celles atteintes d’obésité et enfin tout le personnel de santé. "Pour les plus jeunes, cette nouvelle dose n’est pas forcément recommandée ni conseillée. Mais on ne refuse bien sûr pas ceux qui veulent se faire vacciner", continue la responsable médicale. Quant aux enfants, le vaccin concerne ceux qui sont à risque, sur recommandation du médecin traitant ou du pédiatre, et uniquement sur rendez-vous.

Cohabitation possible avec le vaccin contre la grippe

En cette période propice à un climat grippal, nombreux sont celles et ceux qui désirent sûrement se faire vacciner contre la grippe. Mais les deux vaccins peuvent-ils être administrés en même temps ? "Les gens sont libres de recevoir les deux le même jour, même si au centre on ne s’occupe bien sûr pas du vaccin contre la grippe. Mais il n’y a pas de contre-indication. Cependant on peut attendre 15 jours entre les deux si on veut éviter de subir les effets secondaires de deux vaccins en même temps."

Prise de rendez-vous conseillée

Le centre de vaccination de Tournai est ouvert du lundi au samedi de 8 à 18h et ce jusqu’au 10 novembre, date de fermeture des centres. "Après cette date, la vaccination devrait toujours être possible via les pharmacies (voir encadré) et les médecins généralistes. Pour les centres, il s’agit d’une période de quatre semaines pour booster un nombre important de citoyens en même temps et rapidement. Ici, on vaccine plusieurs centaines de personnes par jour." L’administration du rappel se fait de préférence par rendez-vous, en réservant un créneau horaire sur le site jemevaccine.be ou par téléphone via l’Aviq au 071/31 34 93. Mais elle reste possible sans rendez-vous, alors de préférence durant l’après-midi. "Si les files ne sont pas trop importantes on peut intercaler la personne. Dans le cas contraire, on peut lui proposer de revenir le lendemain ou fixer un rendez-vous depuis le centre" précise Sabrina Brandonisio, directrice logistique du centre de vaccination de Tournai.