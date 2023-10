La nouvelle saison de la Troupe du Huit à Ath

Cette pièce a reçu deux "Molières" en 2014 et Alexis Michalik est aussi l’auteur de la pièce "Edmond" que la troupe a aussi eu la joie de présenter en 2019. Sur scène, on retrouvera Sophie Decaestecker, Laurence Duhayon, Armelle Hardy, Philippe Duthie, Hugo Ortiz, Pascal Overlau et Gautier Pettiaux.

Les deux autres pièces de la saison sont "En garde à vue" de John Wainwright dans une mise en scène de Jean-Pierre Williame, les 12 &13 janvier 2024 à 20h, le 14 janvier 2024 à 16h, et "Frou-frou les bains", une comédie musicale de Patrick Haudecoeur dans une mise en scène de Kévin Ecobecq, les 3 & 4 mai 2024 à 20h, et le 5 mai 2024 à 16h.

La Troupe du Huit remet en vente pour l’occasion un abonnement au prix de 27€ pour les adultes et 15€ pour les étudiants ; le prix d’entrée pour un spectacle est fixé à 10€ pour les adultes et 6€ pour les étudiants.

Il est possible de réserver les abonnements et tickets à l’accueil du Palace, par téléphone au 068/681998 ou par mail à l’adresse billet@mcath.be.