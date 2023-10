Kain : "Lolie et compagnie", le petit nid douillet d’Aurélie

La jeune maman, qui était infirmière, a attendu quelques années pour faire naître son projet. "Après ma seconde grossesse, j’ai eu de nouveau une remise en question professionnelle, encore plus forte qu’après mon premier enfant. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur cette voie qui m’avait toujours attirée, se souvient-elle. Mon mari m’a soutenue et j’ai pu me lancer. Sans lui, rien n’aurait été possible."

Après de nombreuses visites de commerces, Aurélie a trouvé le petit nid douillet dont elle rêvait à côté de sa fleuriste à Kain, à la rue Albert. "Les fleurs déjà tapissées, l’arrondi, la luminosité, le parquet… Tout collait à merveille à mon projet ", s’enthousiasme encore Aurélie.

Des produits testés et approuvés

C’est mardi 3 octobre que sa boutique, "Lolie et compagnie", a ouvert ses portes au public. Celui-ci a pu découvrir une véritable petite chambre d’enfant où se cachent tous les produits, accessoires et textiles dont les petits de 0 à 4ans ont besoin. "J’essaie de proposer des marques coup de cœur, avec des produits que nous avons nous-mêmes testés en tant que parents, mon mari et moi, tout en restant dans une optique visant à éviter la surconsommation. On retrouvera dans mon magasin du Medela, du Néobule,... Certes des produits que l’on peut trouver ailleurs, mais le plus de Lolie et compagnie c’est l’accueil des parents par une maman à l’écoute ", assure Aurélie.

La nouvelle commerçante privilégie également les petits créateurs. On retrouve d’ailleurs dans sa boutique des chaussures pour enfants d’une marque tournaisienne.

Des ateliers de parentalité

Outre ses bons conseils sur ce qu’elle vend en magasin, Aurélie souhaite également y proposer des ateliers autour du monde de la petite enfance. "Je suis en contact avec différents conseillers en puériculture, comme Marine Bien Naître, qui pourraient partager leurs expériences avec les parents. Je pense aussi à des séances photos exprès en magasin, que ce soit de l’enfant où de la future maman qui veut immortaliser sa grossesse. Ce sera certainement organisé le dimanche pour que toute la famille soit disponible", prévoit Aurélie qui a déjà des projets pleins la tête après deux premières semaines d’ouvertures réussies.