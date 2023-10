Estaimpuis : il est accusé de vol, harcèlement et violence envers sa compagne

Il a été accusé d’avoir volé les clés de voiture, le téléphone portable et le sac à main de sa compagne pendant leur séparation. Cependant, le prévenu a catégoriquement nié avoir fait usage de violence. "Je n’ai fait que prendre les affaires qui se trouvaient sur la table de chevet", s’est-il défendu. Quant aux préventions de violence et de harcèlement envers Madame, il les conteste elles aussi. "Les coups ont été dénoncés par la belle-mère qui n’aime pas beaucoup Monsieur, mais l’hématome photographié ne serait lié qu’à une pincette, Madame l’a même avoué à la police. Quant au harcèlement, ils vivaient une relation de couple..." a laissé apprécié l’avocat de la défense.

Lors de son audition, la partenaire du détenu a expliqué que Monsieur exerçait une emprise considérable sur elle et qu’elle en avait même peur. Elle a relaté que le prévenu la punissait fréquemment en lui confisquant ses affaires. Toutefois, le prévenu a affirmé que tout allait bien entre lui et Madame depuis leur réconciliation, projetant de cohabiter et de fonder une famille avant son incarcération. Il a ajouté qu’elle lui rendait visite quotidiennement en prison et qu’il ne l’obligeait en rien.

Le procureur décrit le prévenu comme étant un personnage au comportement violent et imprévisible, un être qui n’hésite pas à user de la force pour obtenir ce qu’il désire. Le ministère public requiert une peine de deux ans d’emprisonnement supplémentaires.

L’avocat du détenu a quant à lui demandé la clémence du tribunal afin d’éviter de reculer le fond de peine. "Nous revenons encore devant le tribunal lundi pour d’autres faits ", annonce l’avocat avec regret.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 16 novembre.