Du "jamais vu" pour le Prix artistique de la ville de Tournai

Seize ont été retenues: Giuseppe Arnone, Roberto Atzori, Lauriane Belin, Jérôme Boulanger, Charlotte Bricault, Laura Dauchet, Robin Dervaux, Yosserian Geairon, Gwendoline Haüserman, Donatienne Martens, Pierre Moreau, Julia Renaudot, Olivier Shaw, Juliette Vanwaterloo, Grégoire Vigneron, Matéo Villain, soit sept femmes et neuf hommes.

Parmi ces artistes, trois lauréats se verront décerner le Prix artistique international, le Prix jeune Artiste Wallonie picarde (il faut avoir moins de 30 ans et un lien avec la Wapi: y être né ou y être domicilié) et le Prix Coup de Cœur, remis par la maison de la culture. "Le concours (NDLR. qui est né et a longtemps vécu à la halle aux draps, avant de passer à la maison de la culture puis au musée Beaux-Arts) revient cette anné à la MC rénovée", précise Sylvie Liétar, échevine de la culture.

Pour cette édition, la sélection des artistes primés sera particulière. "Cela n’était jamais arrivé". Surprise donc lors de la cérémonie ce samedi 14 octobre à 18 h.

Ce sont en tout cas des professionnels du milieu qui ont participé au hasard du résultat. "Le jury est constitué de François Delvoye, responsable des arts plastiques de la MC ; Julien Foucart et Magali Vangilbergen, les conservateurs du musée des Beaux-Arts ; Jacky Legge, ex-conservateur du MuFIm ; Robin Legge, coordinateur d’Intersections et professeur aux Beaux-Arts ; Laurent Moscovitz, coordinateur pédagogique de l’école des Arts de Calais ; et Michel Voiturier, critique d’art".

Les œuvres des seize sélectionnés seront exposées dans la Galerie de la maison jusqu’au 4 novembre.

L’endroit y accueille par ailleurs le projet Faune de la Cie Adrien M & Claire B avec une installation vidéo de réalité augmentée proposée dans le cadre d’Arts dans la ville.

Vernissage: entrée libre. Un dimanche à la Galerie le 22 octobre à 11h ou sur rdv via françois_delvoye@maisonculturetournai.com