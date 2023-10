Des arbres à abattre sans tarder le long du rieu d’Amour à Tournai

Des arbres menacent de chuter à tout moment. ©

Ces arbres présentent un très mauvais état sanitaire. Ils sont envahis par du lierre. Ils risquent, en cas de chute, de provoquer des dégâts aux biens et aux personnes. Et ils menacent d’obstruer le pertuis du rieu sur une longueur de 650 mètres en cas de présence d’un tronc dans celui-ci.

Un agent technique du service des espaces verts de la Ville de Tournai a rédigé un rapport technique le 10 octobre dernier. Son inspection a permis de constater ceci : "De nombreux arbres sont déjà au sol et la majorité des arbres encore debout (des cépées d’érables, frênes et saules) sont dans un état sanitaire plus que déficient. […] L’abattage desdits arbres et la mise en sécurité du site deviennent donc urgents".