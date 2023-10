Mouscron: plusieurs séances du Ramdam seront délocalisées au cinéma For&Ver

Le festival du film qui dérange en dehors de la cité des Cinq Clochers ? C’est inédit. Pour le voisin mouscronnois, accueillir plusieurs séances du Ramdam tombe à pic. "Ce partenariat nous permettra de formuler une offre cinématographique et de combler l’espace laissé vacant dans le calendrier depuis la fin du festival Ma Terre For&Ver", précise Laurent Harduin.

Traditionnellement, le festival Ma Terre For&ver consacré à l’environnement et au développement durable suivait de quelques jours le Ramdam. Il s’est arrêté définitivement en janvier 2022, après sept éditions. La date du Ramdam ne dépaysera donc pas les habitués du festival mouscronnois, qui réservaient souvent la fin du mois de janvier pour Ma Terre For&Ver. Dès l’an prochain, ils pourront le faire pour les séances délocalisées du Ramdam. "En principe, on part pour trois ou quatre projections ", détaille encore Laurent Harduin.

Des projections sur l’environnement

L’échevin mouscronnois doit encore prévoir une autre réunion préparatoire avec l’organisation du Ramdam. " Les noms des films et les dates des séances ne seront connus qu’ultérieurement. En revanche, on peut déjà confirmer que les projections qui auront lieu à Mouscron se concentreront sur l’environnement et le développement durable, mais toujours avec l’empreinte du Ramdam, donc dans un esprit de film qui dérange ou qui fait réfléchir. Cet équilibre assure une continuité avec Ma Terre For&Ver, un héritage au festival mouscronnois mais collera aussi à l’identité du Ramdam, qui fait aujourd’hui son succès. "

Une satisfaction pour la cité des Hurlus et pour le cinéma mouscronnois, qui avait perdu un partenaire privilégié suite à la disparition du festival hurlu.

Pour janvier, Laurent Harduin promet une programmation réduite mais variée, "avec des documentaires et de la fiction. "

Nous détaillerons le programme des séances mouscronnoises dans les semaines à venir. D’ici là, place à la soirée de lancement, qui aura lieu le mardi 17 octobre à Imagix Tournai.