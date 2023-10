Les jeunes conseillers travailleront cette année sur le vaste thème du développement durable, comparé de manière imagée à une commode à trois tiroirs tenant compte du social, de l’économique ainsi que de l’environnement.

C’est les bras chargés de cadeaux que l’invité d’honneur, Laurent Dupont, président du comité de direction de l’intercommunale Ipalle, a rehaussé l’événement de sa présence. Cadeaux recyclés ou à visée de recyclage bien sûr…

La méthode BISOU

C’est ainsi que, par un moyen mnémotechnique amusant – la méthode BISOU-, M. Dupont a ouvert le thème sur lequel les jeunes conseillers vont travailler durant cette année. Il est certain que les projets et initiatives ne manqueront pas.

La méthode BISOU induit cinq questions à se poser lorsque l’on est sur le point de faire un achat:

B comme Besoin: à quel besoin cet achat répond-il chez moi ?

I comme Immédiat: en ai-je besoin immédiatement ?

S comme Semblable: est-ce que j’ai quelque chose de semblable qui pourrait faire l’affaire ?

O comme Origine: quelle est l’origine de ce produit ?

U comme Utilité: cet objet va-t-il m’être utile ?

Parmi les nombreuses sorties ou activités qui ont été organisées par ou pour le conseil sortant, les enfants ont notamment été marqués par leurs différentes rencontres: "Participer au CCE nous a permis de rencontrer et de faire la connaissance d’enfants d’autres écoles, de travailler ensemble. Et des amitiés, des liens forts se sont créés. Nous avons pu, lors des réunions, nous exprimer, donner notre avis, être écoutés et écouter les autres. Faire partie du CCE nous a par exemple donné l’occasion de participer à diverses animations en lien avec notre thème “l’intergénérationnel”. Une fois par mois, nous avons donc rencontré les aînés du CCA avec lesquels non seulement nous avons participé à de multiples et diverses activités, mais avec qui nous avons pu échanger sur des thèmes d’actualité, appris à les connaître et parlé avec eux de leur vie lorsqu’ils étaient plus jeunes, leur métier, etc. Certains nous ont même confié de petits secrets..."

La composition du conseil

Les nouveaux membres du conseil communal des enfants et leurs marraines et parrains sont: Léa De Peter (et Marian Clément), Augustin Olivier (et Daniel Richir), Olivia Mattia (et Vincent Duchateau), Alice Viaene (et Natasja Hardy), Florian Herrent (et Myriam Pollet), Maëly Derom (et Jacques Dupire), Ethan Wallez (et Caroline Mercier), Tom Bauduin (et José Halluin), Serine Duquesne (et Liana Cozigou), Constance Niessens (et Sébastien Dorchy), Louane Rousseaux (et Michel Devos), Nicola Leleux (et Carine De Saint Martin), Janna Amor (et Michel Delitte), Diego Jeuniau (et Jacky Foucart), Marie-Line Mariman (et Christine D’Hont), Victor Bossuwe (et Xavier De Theux), Lena Brunin (et Marie-Line Crombez), Lena Brunin (et Charlotte Parez), Lieze Pollet (et Amaury De Lannoy), Brent Pollet (et Didier Verdoncq).