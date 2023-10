"Au départ, l’événement se tenait dans la Halle-aux-draps. Puis, nous avons investi le théâtre italien de l’Institut Saint-Luc. L’art s’y déployait sous forme d’expositions de peintures, de sculptures,… mais cela n’attirait pas grand monde. Après la Covid, nous avons décidé de nous réorienter uniquement vers la musique, au sens large. Cela a beaucoup plu au public. Pour l’organisation des concerts, comme je suis également président et trésorier du comité des anciens du Collège de Kain, nous nous sommes tournés vers cette école", indique Aurélien Chantry, membre du service club et président de la précédente édition du "Jamais trop d’Art" qui figure d’ailleurs comme l’édition record en termes de fréquentation et de bénéfices.

Près de 10 000 euros avaient été récoltés avec également l’appui de sponsors.

Pour tout public

Pour ce dixième projet, trois groupes sont programmés ce samedi 14 octobre à partir de 18h30: Crocodile Dundish, Gad 80-20 et Bearded & Bearded. Par l’axe musical, la Table Ronde souhaite rassembler en proposant une ambiance festive. "C’est ce qu’on voulait. Généralement, quand on pense service club, on a une image vieillotte. Mais ici, c’est ouvert à tous. On m’a également posé la question de savoir si un costume était exigé, la réponse est non".

Les bénéfices de l’événement iront notamment à la Maison maternelle L’espérance (Kain) qui accueille des mères et leurs enfants rencontrant des difficultés.

Prévente 10€/ 15€ sur place. www.billetweb.fr/jta10