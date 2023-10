Françoise Lison-Leroy et Pascaline Wollast livrent un "Nid", entre enfance et fin de vie

Les gravures sont autant d’instants ressentis par l’artiste Pascaline Wollast. ©

Françoise Lison s’amuse à ne pas tout dire, à brouiller les pistes. Le personnage qui s’exprime est en réalité deux personnes: son papa et sa maman. Leurs souvenirs se mêlent au regard porté sur leur lieu de fin de vie: une aile hospitalière et une maison de repos en l’occurrence. L’autrice admet ne pas avoir voulu donner trop facilement les clés de son récit. Qu’importe. Sa poésie tisse des liens, comme on rassemble les fines brindilles d’un nid. "Je ne renie aucun des mots écrits dans ce livre important pour moi, j’ai voulu être exacte de bout en bout".

La deuxième partie du texte, "L’autre nuit", dévoile une série de rapports de l’humain face à son nid qui lui offre protection, sécurité, douceur. "Deux draps, dans tes poings très serrés. Le coin de l’un, les plis de l’autre. Il arrive que tu lisses le coton en suivant la couture, pour préparer un ultime rangement".

Des monotypes de l’artiste Pascaline Wollast (Ghoy) portent avec légèreté la part de mystère du récit. La technique consiste à imprimer une épreuve déposée sur une plaque de verre enduite d’encre. "C’est un travail à l’aveugle qui convient bien à ce type de texte. Ce n’est pas de l’illustration, je suis dans le ressenti, je pense seulement aux mots". Françoise Lison Leroy acquiesce. "Ce sont des instants plus que des illustrations, dans l’esprit de ce que souhaite l’éditrice, Anne Leloup".

Nid (éditions Esperluète) sera présenté à la librairie Chantelivre le samedi 14 octobre à 11h en présence de Françoise Lison-Leroy et de Pascaline Wollast.