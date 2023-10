Des contrôles ciblés sur des tabac-shops à Comines-Warneton

Les services des Lois sociales, des Douanes, du SPF économie, de l’Auditorat du Travail ainsi que l’AGFISC et l’Afsca ont participé à un contrôle qui a réuni 22 policiers et 23 fonctionnaires. Les polices de Mouscron, Val de l’Escaut et du Tournaisis étaient en renfort.