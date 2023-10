Victoire française au tournoi de bourles

Pas évident pour un club ne comptant qu’une dizaine de membres d’organiser un tournoi qui s’étend sur quatre week-ends et regroupe plus de 250 joueurs. Les camarades bourleux, regroupés autour de leur président Jean-Christophe Plowy, ont pourtant brillamment relevé le défi: "Chacun a apporté sa contribution à l’événement, bénévoles et sponsors. On peut aussi compter chaque fois sur l’aide de l’administration communale. L’accord passé avec la brasserie du Tilleul de nous permettre d’occuper la bourloire, malgré la fermeture actuelle du café, est aussi à souligner. Nous sommes aussi très satisfaits de la présence de nombreux jeunes, ce qui augure d’un avenir prometteur pour notre passion."