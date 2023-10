Une Parenthèse à Tournai dans une yourte dédiée à la naissance et à la parentalité

La yourte a été installée au fond d’un jardin, le long de la chaussée de Willemeau. ©

Aujourd’hui, c’est toute une équipe de professionnels de la naissance qui y accompagnent des parents: Sarah Desenclos (sage-femme, consultante allaitement), Manon Dupont (kinésithérapeute périnatale et pédiatrique), Jessica Gramegna (Doula, praticienne en massage/rebozo), Anne Servais (psychologue, hypnose périnatale), Aline Deletré (Doula, massothérapie et réflexologie) et Marieke Druant (kinésiologue). "Notre équipe est très complémentaire ; les accompagnements se font autour de la périnatalité mais ils touchent aussi des personnes en deuil ou dans l’attente d’un enfant qui n’arrive pas", explique Sophie Mahieux. Des groupes de parole gratuits (1€ symbolique) pour parents en deuil (de bébés) ont été mis en place il y a un an environ et se déroulent toutes les six à huit semaines environ. "Des parents confrontés à un décès in utero se sentent parfois incompris et les gens ne savent pas toujours quoi leur dire. Parfois même ils leur suggèrent de passer à autre chose. Mais la réalité c’est que cet enfant a existé. Dans ces groupes de parole on trouve des parents d’horizons et de milieux différents".

Outre qu’il est un endroit où trouver des réponses à des questions, le Cercle Parenthèse est aussi un lieu d’échanges, insiste Sabine Mahieux. "On souhaite que la yourte soit un lieu tout simple, où l’on puisse prendre le temps de se poser et d’oser une parenthèse."

Des prestataires occupent la yourte de façon plus occasionnelle, lors d’ateliers notamment: pour de l’éveil sonore, du yoga, de la psychomotricité, etc. "Il y a pas mal de demande pour des activités à réaliser avec des tout petits".

Le Cercle "Parenthèse" organise un week-end portes ouvertes les samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023. www.cparenthese.be