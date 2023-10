Tournai : les pâtisseries de Jennifer sublime les produits Couplet à l’international - Pour Jennifer, la pâtisserie, "C’est du gâteau!"

Alors que sa réputation n’est plus à faire auprès de ses clients, Jennifer a récemment relevé un tout nouveau challenge : celui de composer des créations sucrées à base des produits de la marque Couplet, bien connue pour sa cassonade, pour représenter la marque lors de salons internationaux. L’entreprise brunehautoise a souhaité faire appel à la Tournaisienne pour sublimer les produits Couplet dans des pâtisseries alléchantes qui devront être exposées. "Ils souhaitaient une touche de modernité et de féminité, explique Jennifer Roberte. Une des représentantes de la marque avait été invitée à participer, de manière privée, à l’un de mes ateliers. Nous avons sympathisé et elle a parlé de moi chez Couplet. Quand j’ai reçu la proposition je me suis dit que je ne pouvais vraiment pas refuser. Ils ont des salons en Allemagne, en Italie, à Dubaï, Shanghai... Mes ateliers étant déjà prévus plusieurs mois à l’avance, je ne pouvais pas les annuler pour participer aux salons, mais j’ai malgré tout accepté de créer des pâtisseries pour Couplet. "

Un premier essai concluant

Pour présenter la crème au beurre, Jennifer a choisi de réaliser des cupcakes fleuris. ©EdA

Éclairs, cupcake, cookies, sablés et autres petits gâteaux… Jennifer a multiplié les gourmandises colorées pour attirer l’œil des entrepreneurs et des grands chefs. " J’aieu l’occasion de voir ce que faisait Couplet pour ses salons auparavant, et les réalisations étaient très classiques. J’ai montré à l’équipe que l’on pouvait, pour que ce soit plus joli, colorer les sucre glace sur les éclairs,par exemple. J’ai préparé essentiellement des pâtisseries que je maîtrisais, bien que je devais utiliserdes ingrédients que je travaille peu, comme la crème au beurre. La particularité de l’exercice était d’élaborer des pâtisseries qui doivent rester physiquement agréables à regarder plusieurs jours, bien qu’elles ne soient peut-être plus bonnes à manger", s’amuse Jennifer.

Jennifer a travaillé le glaçage dans des couleurs féminines. ©

Les petits gâteaux de la Tournaisienne ont été pour la première fois exposés ce samedi dans le salon Anuga à Cologne (Allemagne). " Entre les ateliers et la dizaine de créations que j’ai dû réaliser pour Couplet, je crois bien que j’ai fait des journées de quinze heures de travail. J’ai euun premier retour de Couplet qui était très satisfait des pâtisseries. Le stand attire les regards comme c’était souhaité", se réjouit Jennifer qui réitèrera l’expérience pour trois autres futurs salons.