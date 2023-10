Mouscron : romance interdite au centre Fedasil

Depuis un petit moment déjà, Elina et Faris (prénoms d’emprunts) sont amoureux. Le soir des faits, les tourtereaux décident de se rendre en train à Bruxelles pour visiter la famille de Faris.

Mais voilà, la grande sœur d’Elina remarque quelque chose… (note Elina est majeure) "J’ai vu que ma sœur était partie avec une valise. Je me suis inquiétée pour elle, explique l’aînée, qui s’est constituée partie civile. Elle dit avoir retrouvé sa sœur à cinq heures du matin près de la gare et que Faris était porteur d’un couteau. "Il a fait de gestes dans ma direction avec ce couteau et m’a poussée."

Faris devait figurer sur le blanc des prévenus pour menaces et coups mais il était représenté par son avocat: "Vu l’ambiance entre les deux familles, j’ai préféré qu’il ne vienne pas".

Il faut dire que le père d’Elina est lui aussi poursuivi pour avoir été porteur d’une paire de ciseaux 15 jours après l’histoire de la gare. Il se trouvait près d’une école et avait vu le grand-père de Faris. Il voulait aller, dit-il, lui parler. "Je n’avais pas de mauvaises intentions."

Roméo et Juliette

Pour le ministère public, c’est l’histoire de Roméo et Juliette des temps modernes. "Deux jeunes amoureux empêchés de s’aimer pour une histoire de cultures différentes." Il a requis 9 mois avec sursis à l’encontre du père d’Elina et ne s’est pas opposé à une mesure de faveur pour Faris.

La défense du père d’Elina indique qu’il n’avait plus de nouvelles de sa fille depuis 15 jours et que près de cette école, il voulait juste discuter avec le grand-père de Faris. L’acquittement a été sollicité à propos des ciseaux.

L’avocat de Faris est revenu sur le contexte tendu. "La maman de mon client avait contacté la maman de la jeune fille. Cette dernière avait dit qu’elle n’était pas contre leur union mais que pour son mari, ça allait poser problème. Pas de mariage si l’élu n’est pas lui-même Tchétchène. Mon client reconnaît le coup envers la sœur de son amoureuse, mais il souhaitait simplement enlever sa main de la capuche de sa sœur, pour la libérer. On pourrait même parler de légitime défense. Il n’a pas utilisé de couteau pour menacer. Nous demandons l’acquittement ou alors la suspension."

Au fait, Elina et Faris vivent toujours ensemble et sont même devenus parents.

Jugement le 7 novembre.