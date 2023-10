Plat Net Market, un supermarché éphémère chez Solidaris (Tournai) pour acheter et manger mieux

Au regard de la santé, du portefeuille et de la planète

Face à ce constat inquiétant, Solidaris Mons Wallonie Picarde a sollicité l’Observatoire de la Santé du Hainaut pour présenter leur exposition "Plat Net Market", et ses sept rayons fictifs (eaux et sodas, crémerie, huiles et sauces, boucherie et charcuterie, boulangerie, alcools et snacks, fruits et légumes). "Sous la forme d’un supermarché, l’exposition propose aux visiteurs de s’interroger sur leurs habitudes alimentaires, de trouver des pistes pour penser à leur santé, leur portefeuille et notre planète, ajoute Johakim Chajia. On pense souvent que pour bien manger, il faut dépenser beaucoup d’argent ; cette exposition permet de voir que c’est totalement faux. On déconstruit ainsi certains clichés liés aux circuits courts et on donne des pistes pour faire ses courses tout en étant attentif à sa santé. La finalité de ce projet, c’est d’amener les participants à acheter mieux pour manger mieux."

Plus de 300 personnes ont pu déambuler dans les allées de ce magasin éphémère et participer aux animations autour du thème de l’alimentation et de la consommation proposées par les équipes du réseau associatif de Solidaris Mons Wallonie Picarde. "Cela nous a permis de toucher des publics très divers, de tous âges et de tous horizons: des étudiants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes sans emploi, des bénéficiaires du CPAS… complète Odile Noël, coordinatrice de la promotion de la santé chez Solidaris. Par cette exposition, nous souhaitons les informer sur les grands principes d’une alimentation équilibrée, mais aussi sur les facteurs, notamment le marketing, qui influencent les achats du point de vue de la santé, du budget et de l’environnement. Et cela, dans le but de susciter une réflexion du visiteur sur ses propres comportements d’achats alimentaires et de suggérer des pistes de changements de comportements en faveur d’une alimentation équilibrée, à moindre budget et respectueuse de l’environnement"