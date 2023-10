Passion ou pognon: "Le vin belge est à la croisée des chemins"

Du raisin à son breuvage dérivé, Jean-Christophe Verschelde pourrait en parler des heures, tant le sujet le passionne (et tant il le rend passionnant).

Passion qui est aussi un métier, puisque le Mouscronnois d’origine est consultant en vin pour le groupe Colruyt. Distinguons ses deux casquettes. Dans le petit havre de paix du Dieu des Monts, c’est un projet entre potes, fait " par des copains et pour des copains", détaille Jean-Christophe. " Ici, c’est notre plaisir. La question de la rentabilité est exclue ", avoue le Mouscronnois. Pour cette bande de potes, le millésime 2023 est une année " classique " qui débouche sur environ 30 hectolitres à l’hectare. "C’est un bon rendement, même si loin de celui de 50 hectolitres à l’hectare dans les exploitations traditionnelles. On ne soutient pas la comparaison mais ce n’est pas nécessaire puisqu’on veut éviter les pièges liés à la productivité intensive", confie Jean-Christophe Verschelde. Ce qui intéresse nos vignerons frasnois, c’est la maturité du raisin. "Nous sommes très satisfaits des blancs. Le Pinot gris avoisine les 13°c et le Chardonnay, 12°c. On prouve qu’on sait faire du bon."

©-EDA

Au Dieu des Monts, la seule petite réserve porte sur le rouge, récolté une semaine en amont de sa maturité. Mais l es perspectives de 2024 et 2025 poussent à l’optimisme. "Nous vivrons alors notre première récolte des cépages allemands, plus résistants aux conditions climatiques et plantés il y a trois ans."

Jean-Christophe jongle d’une casquette à l’autre au fil de nos questions. Selon lui, la culture du vin belge est "à la croisée des chemins". Pourquoi ? "Car c’est une viticulture. naissante. La direction la plus simple serait de copier le voisin, de faire comme l’Alsace, la Champagne ou la Bourgogne parce que la formule peut rapporter gros. Mais à vol d’oiseau, la mer n’est distante que 60-70 kilomètres. La Wallonie picarde a un climat plus maritime. D’accord, le réchauffement climatique permet à la vigne de se développer davantage. Mais il reste une humidité latente."

Des cépages pertinents

L’autre chemin selon le vigneron, c’est celui qu’il faudrait emprunter avec un idéal tout autre que celui de l’appât du gain. "Il faut trouver son propre chemin. Le Dieu des Monts est un jardin botanique, un laboratoire à ciel ouvert où on teste les cépages, les méthodes de culture. On observe le raisin pour en tirer le meilleur. Je dis bien le meilleur, pas le plus."

©-EDA

Parler des produits phyto dans le secteur viticole, c’est ouvrir la boîte de Pandore ? "Comment peut-on arriver à un rendement de 80 hectolitres à l’hectare sans cela ?", se questionne notre interlocuteur. C’est le revers de la médaille d’une production viticole de plus en plus importante en Belgique.

Passer des patates ou des betteraves au raisin doit être une conversion réfléchie. Tout l’enjeu sera de répondre à la demande sans tomber dans des dérives qui mettent en péril la santé publique. La clé ? Choisir un cépage qui correspond à nos conditions climatiques. C’est d’ailleurs le conseil que donne Jean-Christophe aux viticulteurs en devenir: "soyez pertinents dans vos choix."