Dott’nies (Dottignies) a fait sin 25e cabaret !

En introduction, un retour sur ces belles années était présenté par Bernard Vandercleyen, l’homme aux multiples casquettes et Laury Windels.

Les visages du cabaret

Parmi les réminiscences tantôt nostalgiques et souvent comiques, sur grand écran étaient projetés les visages qui ont fait et font l’histoire du cabaret, le rendez-vous toujours très apprécié des Dottigniens et autres amateurs de folklore local.

En un quart de siècle, une cinquantaine de personnes ont, de près ou de loin, aidé et contribué à la réussite du cabaret. De plus, ce ne sont pas moins de 750 chansons, textes et saynètes qui ont été joués sur la scène du Reposoir Saint-Antoine et, depuis 2016, en la salle du Foyer chère aux Dottigniens.

Après ce moment de souvenirs et d’émotions, place au spectacle lancé par Laury qui a interprété "Nostalgie", un texte d’Edgard Doutreluingne. Sans lasser, 26 numéros au total se sont succédé.

Trois heures de spectacle

Le public s’est à nouveau réjoui des clowneries et pantalonnades des sociétaires du cabaret accompagnés des talentueux musiciens que sont Marie-Laure Ryckaert en femme orchestre, Philippe Stichelbout au clavier et le chantre Dominique Morest dont les textes aussi font toujours mouche. On lui doit ainsi "Les proverbes de Dott’nies", la chanson composée de moult injures, et pour coller à l’actualité, sur l’air du poinçonneur des Lilas de Gainsbourg, "les p’tits trous, les gros trous" des rues et trottoirs du village.

Nadine Terryn a une sacrée voix et de multiples talents. Elle compose ses chansons, fabrique les costumes et décore le plateau de ses nombreux dessins.

Le sketch "Au thé dansant" des vamps Sabine Nys et Marie-Anne Verschelde a bien fait rire l’assemblée. Cette dernière s’est glissée dans la peau d’une femme fatale et a médusé la salle en fredonnant "Les nuits d’une demoiselle" de Colette Renard.

Francine Bollinger raconte très bien ses plus belles années dans son quartier du P’tit Tourcoing.

"Brigitte n’a nin voulu"

La saynète écrite par Sophie Prouvost et David Saffers a abordé les sites de rencontre sur internet. En s’inscrivant sur "Dot’tinder", Marie-Anne a trouvé l’élu de son cœur. Un sacré moment de rigolade, très applaudi.

David, en Zanini, a également eu un super succès. Sur l’air de "Tu veux ou tu veux pas", Marie-Gérard a toujours une belle plume et a eu le bon goût de l’adapter à Dottignies.

Avant de reprendre en chœur La Dottignienne, l’hymne du village, Sabine, sur la chanson de Mireille "Papa n’a pas voulu…", a emballé le public avec le texte de Bernard "Brigitte n’a nin voulu".

L’esprit de village est encore très présent à Dottignies. Et depuis 25 ans, les chansonniers du cabaret ont conquis le public. Le vif succès que la revue a de nouveau remporté cette année le prouve encore.