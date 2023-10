Conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing: Jacques Dupire dénonce, dit-il, "une opération de mensonges et de délinquance administrative !"

Avant le conseil communal de ce lundi soir, Jacques Dupire avait déposé en séance publique, le point I r régularités des procédures de recrutement d’un Directeur Général et dans la désignation d’un agent contractuel. Annulation des décisions de Collège communal par la tutelle régionale. Mais celui-ci devant finalement être examiné à huis clos, alors l’élu indépendant et cofondateur du mouvement Ensemble Citoyens , qui avait interpellé la tutelle régionale et le ministre Collignon, a transmis un communiqué dans lequel il tire la sonnette d’alarme à propos des derniers épisodes survenus, selon lui, au sein de la majorité: " Le SPW a envoyé sa réponse, après une analyse minutieuse du dossier. Le Collège est dans l’illégalité la plus totale . La délibération du Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing du 23 septembre 2022 désignant l’ancienne directrice générale à l’effet de poursuivre sa fonction de fonctionnaire-sanctionnateur communal et par ailleurs d’exercer la fonction d’expert juridique, sous contrat à durée déterminée et à temps partiel du 1er octobre 2022 est annulée. La délibération du collège communal de Frasnes-lez-Anvaing du 31 mars 2023 décidant d’octroyer à l’ancienne directrice générale un deuxième contrat à durée déterminée à temps partiel pendant six mois est annulée. L’ancienne directrice générale ayant été admise à la retraite le 1er octobre 2022, celle-ci ne fait plus partie du personnel depuis cette date." Pour Jacques Dupire, " la fonction de l’ancienne directrice générale, devenue agent sanctionnateur et expert juridique, engagée sous comme agent contractuel de niveau A1, sans procédure de recrutement, est devenue assez floue …"