"Sa performance est tout simplement remarquable", détaillait Michaël Busine le 27 septembre dernier, en préambule au conseil communal. "Il la doit à son endurance, sa persévérance et à son mental mais aussi à son entourage. C’est une fierté pour la commune de mettre à l’honneur un de ses jeunes. "

L’épreuve à laquelle Raphaël Huvenne a participé s’appelle l’Ultratrail du Mont Blanc. Elle est l’une des plus réputées dans le monde de l’ultratrail et s’est déroulée à la fin du mois d’août. Le Cellois a participé à la YCC, un challenge dédié aux jeunes nés entre 2001 et 2009 et découpé en 2 épreuves: un trail au départ de Courmayeur et une course le lendemain, à Chamonix.

C’est au cumul des deux jours qu’il a décroché cette magnifique 4e place au classement général.