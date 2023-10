Bandes de motards en Wallonie picarde: communiquer pour mieux s’attaquer au phénomène

Ces événements n’ont pas été oubliés et des initiatives sont menées à l’échelle de notre territoire. C’est dans ce contexte que, ce lundi, quelque cinquante personnes ont participé à une réunion : la plupart des chefs de zones de police de la région, des bourgmestres, des représentants de la police fédérale, de la ministre, du Parquet, etc.

Il s’agit d’un prolongement d’une première réunion mise sur pied en juillet avec des représentants de la police fédérale au sein de la zone de police du Tournaisis à l’initiative de M. Delannois. "J’ai appris ce jour-là énormément de chose. Notamment que ces bandes étaient organisées, de façon quasiment militaire, qu’elles commettaient énormément de délits, qu’elles se rendaient coupables de trafics.

C’est important de savoir à qui on a affaire, comment réagir en conséquence, et que l’ensemble des bourgmestres soient mis au courant".

"Pour présenter une image la plus fidèle possible de ce phénomène aux représentants de l’autorité administrative et aux responsables de zones, on a fait appel à des spécialistes en la matière: un service suit ce phénomène au niveau national", indique Dominique Debrauwere, chef de corps de la zone du Tournaisis. "Des bandes de motards ont un retentissement international, et il existe tout un maillage de clubs qui supportent ces clubs, et qui essaient d’être admis en leur sein. Ce phénomène est très étendu, cette toile d’araignée déployée sur le territoire national est impressionnante".

Frédéric Pettiaux, patron de la zone de police d’Ath, a une réelle expertise en la matière. Il préside depuis plusieurs années la plateforme de suivi des bandes de motards au niveau de l’arrondissement judiciaire du Hainaut. "Elle se réunit régulièrement et a pour but un échange d’informations et de bonnes pratiques. Et surtout elle permet à une zone de police, lorsqu’elle est confrontée à un problème bien précis, de faire appel à l’expertise d’autres zones pour apporter les meilleures solutions possibles".

"Un phénomène fort imprévisible"

Les questions de territoires sont centrales dans le phénomène des bandes de motard. C’est la raison pour laquelle il faut envisager les choses de façon plus large qu’une zone de police. "Il y a des guerres d’occupation du terrain", confirme M. Pettiaux.

"Le phénomène n’est pas nouveau, mais il est très imprévisible", explique M. Debrauwere.

Si certains groupes de motard ont plus ou moins pignon sur rue à certains endroits de la Wallonie picarde, d’autres ont perdu ça et là du terrain.

Comme à Ath. "Il y a eu une action combinée des autorités administratives et policières. On a mis en place une politique VIP, comme Very Irritating Police ( NDLR: police très ennuyeuse voire harceleuse) qui a eu comme effet de les empêcher de s’implanter. Mais ils sont toujours actifs", explique Frédéric Pettiaux.

"S’ils respectent les règles, s’il n’y a pas forcément de nuisances sociales autres que des conflits de voisinage après l’achat d’un bâtiment, on est dans du domaine privé. On est à ce moment loin d’un concept d’organisation criminelle. La marge de manœuvre pour une autorité administrative et les services de police est dès lors limitée car ces groupes ont intérêt à ne pas se faire trop remarquer dans leur sanctuaire même si c’est là que se prennent des décisions. C’est un gros travail de fond et d’investigation à mener, et une veille quasiment quotidienne", témoigne Dominique Debrauwere.

Les bandes organisées de motards ne sont pas encore reconnues au regard de la loi belge comme des bandes criminelles. Il y a un travail politique à accomplir au niveau fédéral, estime Paul-Olivier Delannois. Qui rappelle de ne pas associer ces bandes organisées "aux petits groupes de motos qui vont s’amuser le dimanche après-midi".

Frédéric Pettiaux acquiesce. Il se souvient d’un groupe qui annonçait organiser une soirée caritative pour collecter des fonds en faveur d’un petit garçon atteint d’une maladie. "C’est en vérifiant qu’on s’est aperçus que cette maladie n’existait pas".