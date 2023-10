Agriculture en Wallonie picarde : 3 ans pour (ré)concilier réalité économique et enjeux écologiques

Via le Plan de relance de la Région wallonne, 18 groupements ont vu le jour en Wallonie. Sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et du Parc naturel du Pays des Collines, il réunit 22 agriculteurs. "On veut placer les exploitants au centre du processus de création et de réflexion", avoue Audrey Polard (co-responsable du projet pour le PNPE). Interpellés par des agriculteurs victimes de la sécheresse en 2020, les deux parcs naturels ont travaillé main dans la main avec les exploitants.

Innover en matière d’agroécologie sans garde-fou était impensable. "Grâce au plan de relance, on garantit une stabilité financière à l’agriculteur qui a testé une nouvelle pratique dans son champ ou sa prairie", confirme Hervé Lust, chargé de l’accompagnement des agriculteurs aux Pays des Collines. Le GAA vivra trois ans. Son défi sera de montrer que les pratiques testées ont un intérêt, non seulement pour l’environnement et l’adaptation au changement climatique, mais aussi au niveau économique et social pour les agriculteurs.

"Parmi les 22 exploitants, nous avons du conventionnel, du biologique, du raisonné. Avoir un échantillon varié, c’est ce qui nous intéresse", poursuit le responsable côté Collines. Pendant les 36 mois du GAA, les agriculteurs sont moins frileux de faire des tests parce qu’ils ont une garantie financière qui permet de compenser les pertes.

Concrètement, comment agir ? Par l’autonomie fourragère et l’organisation de tours de pâture. "Planter du maïs pour le récolter, c’est simple. Mais la nourriture du bétail passe aussi par la gestion d’une prairie. Certains agriculteurs ont une prairie pâturée mais ne la gèrent pas de la meilleure des manières", reprend Audrey Polard. "Gérer sa prairie, c’est s’adapter à la pousse et à la qualité de l’herbe qui varient en fonction de la météo et des saisons. C’est aussi planter des arbres comme par exemple du saule pour faire des parcelles ombragées ou réaliser des analyses de fourrage afin de connaître les valeurs alimentaires . Il faut aussi s’adapter aux conditions climatiques, sortir les vaches plus tôt ou plus tard dans l’année si nécessaire."

Autre levier: l’étude des sols, "qui passe par une analyse ou un bilan des matières organiques", explique Hervé Lust. Un agriculteur qui connaît la nature de sa terre a forcément plus d’atouts dans sa manche. "La matière organique est comme une éponge. Elle permet de retenir l’eau ou de la diffuser selon l’état du sol. "

Enfin, il reste sans doute le point le plus épineux entre la réalité économique et les enjeux environnementaux: la réduction des produits phytosanitaires. "C’est un point sensible", confirme Hervé Lust. " Sur les 22 agriculteurs, cinq ont accepté de travailler sur cette thématique. Ils sont motivés et on ne leur impose rien. Nos deux parcs (en collaboration avec le CARAH) ne sont pas là pour dire que c’est facile. Mais il faut notamment prendre le risque de réduire de 30% les fongicides sur le froment. Pour nos exploitants, c’est sans doute plus simple de s’engager dans l’autonomie fourragère ou la gestion des sols. Mais il faut aussi des agriculteurs curieux et soucieux sur la problématique des pesticides.

Les 22 exploitants ont encore plus de deux ans pour faire avancer l’agriculture et lui assurer un avenir en phase avec l’environnement, sans se mettre la corde au cou. Faire face aux changements climatiques pour continuer à nourrir des millions de bouches reste un défi de tous les jours.