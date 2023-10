L’aire de dispersion des cendres du cimetière d’Esplechin a été déplacée sans prévenir les familles: "Choquée et attristée"

"Comme si on ne comptait pas…"

Lors d’une de ses visites, en juillet dernier, elle découvre avec stupéfaction que tout a été chamboulé ; la pelouse qui était située à l’arrière de l’église, contre le grillage, a laissé place à du gravier, les fleurs et les souvenirs ont été posés sur le muret ou autour de la stèle avec les plaquettes portant les noms des disparus, tandis qu’un panneau indique que "Afin d’améliorer le recueillement des familles, l’aire de dispersion présente à cet endroit a été déplacée à l’entrée du cimetière. Des aménagements sont en cours afin d’embellir l’espace dans le respect des défunts dont les cendres y sont dispersées".

En juillet, notre lectrice a constaté que la pelouse de dispersion du cimetière d’Esplechin allait être déplacée ©COM

Mais aucun avis, aucune information n’ont, selon elle, été transmis préalablement aux parents des personnes décédées: "Nous n’avons pas été pris en considération… " Indignée, et très émue, elle téléphone donc aux services de la Ville afin de faire part de son incompréhension et de demander des explications: "Là, on me répond qu’il était impossible de contacter toutes les familles des défunts, et on se moque quasiment de moi en me disant que je ne dois pas m’inquiéter, car de toute façon, les cendres de mon proche ont été intégrées dans les fondations du nouvel endroit. Je trouve cela totalement irrespectueux, presque inhumain."

Un nouvel espace "petit et exigu"

La nouvelle parcelle de dispersion des cendres se trouve désormais à gauche, à l’entrée du cimetière. Elle n’agrée pas vraiment notre interlocutrice: "Il n’y a pas de fondation, mais plutôt des gros cailloux censés accueillir les cendres. J’avais les larmes aux yeux en voyant cela. Avant, l’espace était délimité par une haie et on avait de la place pour se recueillir. Ce n’est plus du tout le cas. La place est vraiment limitée, exiguë… au niveau recueillement. Je suis très déçue. On dirait que tout cela a été fait à l’arrache, dans la précipitation."

Pour cette dame qui dit n’avoir toujours pas fait son deuil, ce manque d’empathie est inadmissible: "je compte adresser une lettre de réclamation au Collège dans l’espoir que les choses changent et qu’on tienne plus compte à l’avenir de l’émoi que cela peut provoquer chez les proches des défunts. Je suis certaine que d’autres familles partagent ce sentiment."

La Ville défend sa vision "plus moderne et plus respectueuse"

L’échevin Philippe Robert a, dans ses attributions, la charge administrative des cimetières de l’entité de Tournai: "Nous gérons trente-trois cimetières. Il est impossible pour nous d’informer personnellement les familles chaque fois qu’une désaffectation est envisagée . Pour les concessions, nous mettons un avis, sur la tombe ou sur la cavurne, qui reste au moins deux Toussaint consécutives. Pour les dispersions de cendres, on ne saurait pas qui prévenir en cas de changement de lieu. On n’a pas le nom des ayants droit"… Et effectivement, concède-t-il, dans le cas d’Esplechin, il n’y a pas eu d’information préalable avec affiche posée à l’entrée du cimetière, "parce que nous étions pressés par le temps. Cela aurait déjà dû être fait l’année passée. Par ailleurs, aujourd’hui, la tendance est au remplacement des “pelouses” de dispersion par des “aires” très différentes, fonctionnant comme une sorte de grand entonnoir avec une grille au fond, ce qui empêche les cendres de s’envoler, rend l’endroit plus propre et facilite l’entretien. Plus besoin de passer avec une tondeuse en éparpillant les cendres. L’ancienne couche de terre avec les cendres est enlevée sur trente centimètres, pour la mettre sur la nouvelle parcelle surmontée de galets. C’est une autre façon de voir les choses, plus respectueuse, et qui va dans un sens positif. La stèle avec les plaquettes a déjà été replacée, ainsi que les objets."