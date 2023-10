La basilique de Bon-Secours se pare de feuilles d’or

"Les feuilles d’or utilisées sont très légères et le moindre courant d’air peut perturber les interventions, souligne Jean-Louis Vanden Eynde, architecte qui supervise le chantier de restauration de Notre-Dame. C’est la raison pour laquelle un espace étanche aux vents a été aménagé au sommet pour ces doreuses issues de l’atelier Giordani".

On rappellera que depuis 2005, moment où le dais avait dû être enlevé en raison de gros problèmes de corrosion, les différents éléments du sommet de la basilique avaient été disséminés. La partie principale était entreposée dans l’ancien arsenal, quelques éléments étaient rangés dans des caisses au service Travaux tandis que d’autres avaient trouvé place à l’intérieur de la basilique, dans la crypte.

"En réunissant les divers éléments de la structure, nous avons pu établir un schéma nous permettant de voir les parties qui étaient dorées afin de pouvoir ainsi les restaurer. C’est ce travail que viennent de réaliser les doreuses", explique l’architecte.

La phase 2 de restauration est donc en train de s’achever. "La période Covid et le conflit en Ukraine n’ont pas eu une influence positive sur les coûts, dont les révisions ont fait mal au portefeuille. Nous épuisons tout doucement le budget, confirme Jean-Louis Vanden Eynde. On va pouvoir faire la phase 3 avec les finances restantes. On prépare cette phase consacrée à la restauration des ouvrages intérieurs en pierre qui ont subi des dégradations en raison des infiltrations d’eau. On pourra l’adjuger en 2024 et la réaliser en 2025. Pour la phase 4, avec orgues et carillon et la dernière avec l’éclairage monumental, il faudra tabler sur d’autres subsides".

Quasi en contact avec les bâtisseurs

Les archives constituent une des richesses de la basilique, l’auteur de projet et les historiens vous le confirmeront. Jean-Louis Vanden Eynde nous confie ainsi que la fabrique d’église a conservé tous les documents depuis les premières hypothèses d’agrandissement du bâtiment antérieur jusqu’à la décision d’en construire un nouveau.

"Une fois que l’auteur de projet, l’Anversois Baeckelmans, a été désigné, on a l’esquisse, on a les plans approuvés au niveau du permis de bâtir puis les plans d’exécution. Nous avons ici des plans avec des détails d’une qualité exceptionnelle, qu’il s’agisse des carrelages, du mobilier religieux. Tout est conservé, assure l’architecte. De plus, on a tous les documents des marchés. Par exemple, ils ont confié la réalisation du carillon à la fonderie de Tellin. On a la description du carillon attendu, l’offre, l’approbation de l’offre et le décompte. C’est fabuleux. J’ai rarement travaillé sur un bâtiment qui était aussi bien documenté. Le bâtiment a finalement été peu altéré au fil du temps. Donc, quand on voit l’état actuel, on est quasi en contact avec ceux qui l’ont fait.

Quand je dis peu altéré, c’est en référence notamment aux conflits mondiaux qui ont eu lieu.

Un peu partout, les cloches ont ainsi été saisies par les Allemands dans le but de les faire fondre pour en faire des canons. Ici pas, car elles constituaient un instrument de musique à part entière et les Allemands les ont préservées".

Parmi les archives conservées par la fabrique, des plans, bien sûr, mais aussi des croquis d’une précision incroyable ainsi que des affiches retraçant les grands moments de l’histoire de l’édifice.

Basilique mineure

À l’occasion des journées du patrimoine, Bernard Delcourt, historien féru de la basilique mais aussi du folklore, avait ressorti une partie de cette collection, mettant ainsi en exergue des documents parfois étonnants. Ainsi, l’affiche souvenir du 4 juillet 1910 célébrant à la fois les 25 ans de la pose de la première pierre de la basilique, dont la construction avait donc débuté en 1885, mais aussi la reconnaissance en tant que basilique mineure.

"C’est le pape Pie X qui a accordé ce titre à la basilique de Bon-Secours, précise Bernard Delcourt. Le terme mineure n’a rien de péjoratif. Simplement, les basiliques à proprement parler, au nombre de quatre, se situent toutes à Rome. Il existe dans le monde des édifices portant le titre de basilique mineure comme celle de Bon-Secours".

Bernard Delcourt nous montre aussi l’affiche annonçant le pèlerinage de 1910 ainsi qu’une photo d’époque sur laquelle on remarque la présence de centaines de pèlerins venus célébrer la reconnaissance. L’historien revient aussi sur cette missive datant de 1943 et émanant de la duchesse de Croÿ. "Elle avait écrit aux Allemands pour préserver les cloches de la basilique, qui ont été épargnées".

Bernard Delcourt, en accord avec la fabrique, ne manque pas d’idées pour retracer d’autres temps forts de l’histoire de l’édifice frontalier. Rendez-vous l’an prochain…