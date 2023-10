Fête des Louches à Comines: les couleurs rouge et or ont rayonné

La Confrérie de la Franche Louche, composée de membres français et belges, a pour mission de perpétuer une tradition née au XVe siècle ! Et, cette année encore, elle a relevé le défi avec brio, organisant un marché artisanal aux multiples facettes, des allumoirs, une messe, un cortège historique, etc.

Des édifices à l’honneur

Le thème du cortège historique portait sur les édifices d’autrefois. Les chars représentaient le château, le pont frontière, les cabarets et le beffroi. Des couleurs, de la musique et bien de l’ambiance. De quoi ravir le maire Éric Vanstaen, qui a rappelé le succès du tournoi de chevalerie. "Le week-end dernier, nous avons passé des moments majestueux où l’on a revécu l’histoire de Comines. Et nous avons enchaîné avec le week-end des louches !"

"Le comité de la fête des louches, c’est aussi un édifice, a commenté Jean-Claude Lecointre. Un édifice qu’on inscrit au patrimoine immatériel de la ville et qui a une âme, un état d’esprit, des valeurs. Et l’on y tient particulièrement ! Et, s’il est de temps en temps ébranlé, une chose est sûre, il ne s’écroulera jamais ! Malgré les difficultés, nous osons relever ce défi d’organiser la fête des Louches. Et vous ignorez toutes les contraintes que nous avons sur le plan matériel, sur le plan sécuritaire, sur le plan humain !"

Et le président de mentionner le succès sans cesse renouvelé de cette fête populaire: "On est heureux quand la population répond par sa présence et son entrain. Le vrai plaisir du comité est de voir la population heureuse. En 2024, ce sera le 60e anniversaire de la confrérie et nous avons plein d’idées pour le fêter dignement."

Gageons qu’une tradition née il y a plus de cinq siècles ne va pas s’arrêter de sitôt !