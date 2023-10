Vaste opération de contrôle des tabac-shops, à Mouscron : 7 mesures de fermeture immédiate prononcées

Les enseignes contrôlées étaient réparties dans les quartiers du centre-ville, du Risquons-Tout et à Herseaux-Gare. Il s’agissait d’un contrôle multidisciplinaire entrepris par la zone de police et mené en collaboration avec les inspecteurs de l’ONEM, de l’ONSS, du SPF Santé publique et de fonctionnaires communaux de l’Urbanisme à Mouscron.