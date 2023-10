Nadya Hilali et François Schietse, conseillers communaux à Brunehaut : "Il n’est pas question de démissionner"

"Il faut rappeler que nous n’avons été que témoins dans cette affaire, et entendus par la police comme l’ont été d’autres conseillers communaux…, rappellent-ils. Quant au jugement de la chambre du conseil, nous n’en avons pas eu connaissance, nous ne pouvons donc pas le commenter mais nous prenons acte de la décision judiciaire même si, en soi, le fond du dossier n’a pas été jugé ; c’est le juge d’instruction qui a simplement décidé de ne pas poursuivre la procédure. Et lorsque Me Rivière dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu… Le dossier est quand même passé d’une information judiciaire à une instruction. S’il n’y avait absolument rien de suspect dans les pièces du dossier, il n’aurait pas été nécessaire de procéder à des perquisitions, à une interpellation et à une privation de liberté !"

"Nous dérangeons parce que nous sommes la seule, et vraie opposition"

Les deux conseillers indépendants déplorent ce lynchage médiatique. "Le show du bourgmestre, de la directrice générale et de leur avocat vise uniquement à manipuler l’opinion publique ; il ne nous impressionne pas et ne nous arrêtera pas, insistent Nadya Hilali et François Schietse. Certains membres du Collège veulent juste nous dégager car nous dérangeons parce que nous sommes la seule, et vraie, opposition, qu’ils ont connue. Il n’est pas question de démissionner, nous allons poursuivre notre rôle de conseillers communaux et notre travail d’opposition en continuant à analyser les dossiers à la fois sur le fond et la forme. Nous sommes encore plus motivés et déterminés par les rencontres avec les citoyens pour lesquels nous voulons nous mobiliser et faire bouger les choses. Nous voulons aller jusqu’au bout pour les citoyens, et notre action est menée dans leur intérêt ; c’est pour eux que nous mènerons le combat jusqu’au bout."

"Soit l’électeur nous sanctionnera, soit il nous confortera dans notre action…"

Les deux conseillers ont déjà annoncé la création d’un nouveau groupe politique "Ensemble pour Brunehaut" pour les prochaines élections communales. "Soit l’électeur nous sanctionnera soit il nous confortera dans notre action… laissons la démocratie s’exprimer, et nous l’accepterons", concluent Nadya Hilali et François Schietse.