Les choristes tournaisiens de Gospel for Life ont eu leur première répétion officielle

Une trentaine de choristes passionnés ont interprétés, guidés par le chef de chœur attitré, Didier Likeng, le répertoire de Stevie Wonder revisité spécialement pour les différentes représentations qu’ils feront cet hiver dans les églises de Wallonie.

"Pas que l’on veuille choisir systématiquement des artistes qui nous ont quittés, mais plutôt des artistes qui correspondent aux valeurs des associations. Stevie Wonder était lui aussi quelqu’un d’engagé. Il y a aussi le choix purement musical, un répertoire qui doit se prêter à être chanté en gospel et dans une église. C’est pourquoi je passe de longues heures à écouter toutes les chansons pour n’en garder que celles qui collent vraiment bien à la philosophie globale du spectacle", explique Didier Likeng, le chef de chœur de Gospel for Life, depuis 15ans déjà.

Des choristes bien préparés

Didier travaille sur les adaptations des chansons pendant trois mois avant de les confier aux choristes en juin. Après moult essais en solo chacun chez soi, le groupe se rejoint à l’occasion des répétions. Chaque région ne bénéficie que de deux répétitions avant le concert final. "Il faut être un peu fou en tant que chef de chœur pour se lancer après seulement deux répétions, s’amuse Didier, mais ça se passe toujours bien."

Les choristes sont eux aussi confiants pour leur tournée. "Nous sommes motivés et beaucoup sont venus en ayant bien travaillés, individuellement ou en groupe. La plupart ont commencé à déchiffrer et apprendre les chants dès réception des fichiers audio, début juillet. La répétition a été très constructive, nous avons reçu pas mal d’éclairage quant au rythme, justesse de certains passages et surtout l’interprétation. Le plus dur sera de tout mémoriser, un sacré défi quand on ne pratique pas l’anglais, mais n’est pas Wonder qui veut! ", s’amuse Marie-Christine, qui participera au chœur pour plusieurs représentations.

Pour la bonne cause

En Wallonie picarde, deux dates sont prévues : la première, à Mouscron, dans l’église Saint Bartélémy, le 19 novembre, au profit d’Auti bol d’air, et à Tournai, à l’église Saint Jacques, le 3 décembre, pour l’Action Damien.

Ces associations s’occupent de toute l’organisation autour des concerts. Dans la Cité des Cinq Clochers, l’Action Damien chouchoute chaque année les choristes en leur trouvant les lieux de répétition, les loges et en leur préparant un encas le jour-J, et ce depuis la création de la tournée Gospel for life.

"Nous avons chaque année notre campagne principale en janvier, mais en tant que coordinateur à l’Action Damien, je trouve qu’il est important que l’on ait aussi une présence régulière sur le terrain pour faire vivre notre association. Gospel for Life, au même titre que notre marche Adeps autour des fraises à Jollain Merlin, est l’une de nos actions phares en plus de notre compagne de janvier. Le concert nous rapporte, chaque année, entre 4000 et 4500 euros ", indique Michel Devos.

Cédric Monnoye, le producteur de la tournée, nous a aussi confié son attachement pour l’événement. "J’aime tout ce que je produis, les flippers à Tournai, les Hurlus Berlus, Tournai en fête… mais Gospel for Life apporte un supplément d’âme, puisque l’événement présente une volonté d’aider son prochain. C’est à la fois un partage d’émotion par la musique et une action de soutien ", rappelle-t-il.

Le producteur, si attaché à son événement, a d’ailleurs absolument tenu à être présent lors de la répétition de ce jeudi.