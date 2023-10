L’an dernier, les incertitudes liées à l’organisation du Bœuf gras avaient amené ses organisateurs à le suspendre et le remplacer par un événement en capacité réduite. Il s’était tenu à la Blommerie, plus tard en saison. Cette année, la 40e édition de cet événement majeur de la vie associative mouscronnoise a bien pu se tenir et a réuni des milliers de convives, à la date habituelle du second jeudi de mars.

Comme nous l’a expliqué Cédric Peridaens, chargé de communication au sein du Kiwanis, il a néanmoins été décidé de maintenir ce qu’ils avaient appelé "l’After Bœuf": "Les participants à la première édition en avaient apprécié la formule, plus familiale, on a donc décidé de remettre ça. Ceci dit, on partait un peu dans l’inconnu puisque cette fois, non seulement le Bœuf gras avait eu lieu mais il a battu des records de participation. Comme d’habitude, les réservations ont tardé mais la dernière semaine venue, on a atteint les 500 convives auxquels on avait décidé de se limiter. Voilà qui nous encourage évidemment à poursuivre, d’autant que nos réserves financières se sont effondrées à cause du Covid, alors que les associations comptent plus que jamais sur nous. Pour rappel, nos aides sont destinées à l’enfance, via des associations et des structures d’accueil. Le succès de cette initiative nous aidera à atteindre nos objectifs sociaux tout en nous diversifiant. L’After Bœuf n’est en effet pas un mini-Bœuf gras, il a ses propres sponsors et fidélisera rapidement ceux qui préfèrent un cadre plus intime."

Les organisateurs ont néanmoins pu compter sur leurs collaborateurs habituels: les bénévoles de trois associations partenaires: Auti Bol’d’Air, Chiara et l’Association Mouscronnoise contre la Mucoviscidose ainsi qu’une dizaine d’établissements Horeca de l’entité, réunis autour de barbecues afin de décliner des préparations originales: papillote de poissons à la bisque de homard, hamburger de jambon braisé, couscous, lard confit aux pickles, pilon de poulet à la moutarde, etc.

Inutile de préciser que ces plaisirs gastronomiques se sont accompagnés de ceux de la convivialité, si chère à la population mouscronnoise. Voilà qui nous promet de chouettes rendez-vous futurs et toujours pour la bonne cause.