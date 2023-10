La renouée du Japon désherbée électriquement à Comines-Warneton

L’occasion de découvrir une technique innovante, une première que la Région wallonne surveille de près pour la généraliser, si les résultats s’avèrent positifs.

Présidente de la commission des cimetières, Chantal Bertouille voit d’un mauvais œil la prolifération de la renouée du Japon dans le cimetière cominois, surtout sur l’extension destinée à accueillir les futurs défunts.

"Comme la plante possède des racines qui vont jusqu’à quatre mètres de profondeur, il n’est plus possible de placer les caveaux. La commune a donc clôturé cette partie et fait pâturer des moutons de Soay, qui la mangent en partie. Le résultat n’est pas mauvais, mais il n’est pas suffisant, d’autant plus que les moutons ne peuvent se déplacer partout."

La Région wallonne ne sachant pas trop quoi faire, les services environnement et cimetières de la Ville ont cherché une solution: "C’est ainsi que nous sommes entrés en contact avec la société hollandaise eWeeding, qui propose le désherbage électrique. Et ils ont des sous-traitants en Belgique !"

Une survie de 10% des plantes

Voilà comment Geert Cauwel a débarqué à Comines, avec sa drôle de machine: "Le principe est d’envoyer de 3000 à 7000 volts dans la plante. Le système définit le voltage en fonction des conditions. Cette intervention, répétée au moins deux fois par an, va affaiblir la plante et l’empêcher de repousser. Normalement, après trois ans, 10% des plantes survivent ! La technique a été mise au point par eWeeding il y a trois ans et les premières constatations sont excellentes. Aux Pays-Bas, le principe est d’utiliser deux ans de suite le désherbage électrique et la troisième année de pulvériser avec un herbicide genre Roundup. Toutefois, en Belgique, c’est interdit !"

Celui qui est aussi horticulteur et agriculteur s’est intéressé à cette innovation: "Comme on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires, il faudra bien mettre en place d’autres techniques. Il me semble que l’électricité sera l’une des réponses parce qu’elle est simple d’utilisation et peu coûteuse. Nous avons suivi des formations et respectons les règles de sécurité: être à deux sur le chantier, porter des bottes de sécurité, etc. Pour l’instant, nous n’avons que deux clients: les villes d’Audenarde et de Comines-Warneton."

"Nous avons signé un contrat pour les années 2023, 2024 et 2025 pour 35 000 € en tout, mentionne Chantal Bertouille. On analysera la situation après trois ans de traitement. Comme nous sommes pionniers en la matière, la Région wallonne suit de près notre expérience. Si les résultats sont conformes à nos espérances, cette technique sera utilisée au cimetière de Warneton où il y a aussi des plantes invasives, de même que dans d’autres endroits."