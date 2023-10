Wallonie picarde : Qui finance et entretient les RAVeL et pré-RAVeL ?

Il n’y avait pas urgence. La piste restait praticable sans devoir enjamber les mauvaises herbes, mais tout de même. Personne n’a envie de sentir le picotement des orties sur ses mollets.

Les deux communes ne se sont pas concertées et effectuent l’entretien chacun de leur côté. "On s’arrête à la limite de notre territoire", reprend Nicolas Dumont. "Mais la question de la coordination n’est pas bête. Sans doute faudra-t-il intervenir en même temps à Leuze et à Frasnes à l’avenir", de manière à défricher ou libérer le pré-RAVeL de ses envahisseurs sur toute sa longueur.

Gain de temps, perte d’argent ?

La question de l’entretien a été partiellement évoquée. Mais elle comporte son lot de spécificités qui prouve que la Belgique est un pays à part entière et entièrement à part. Le foncier de ces anciennes lignes de chemin de fer appartient encore et toujours à Infrabel, selon Nicolas Dumont. Mais l’entretien doit être géré par les communes. Distinguons tout de même une fameuse nuance entre les RAVeL et les pré-RAVeL. Explications avec l’échevin: "Sur un RAVeL, c’est la Région wallonne qui finance l’entretien mais c’est la commune qui le réalise. Sur un pré-RAVeL, c’est payé et entretenu par la commune. Chez nous, le tronçon compris entre la gare et qui part en direction de Blaton est un RAVeL. C’est donc la Région qui débloque des fonds pour l’entretenir. Mais pour le tronçon Leuze-Frasnes, tout revient à charge de la commune."

Ravel 86 Leuze-Frasnes ( Moustier ) photos du dim 01/10/2023 (inauguration date du 24/06/2023 ) ©EdA

Leuze y perd certainement un peu d’argent. Mais ce dossier aurait encore traîné en longueur si la commune n’avait pas décidé d’accélérer le tempo, sans attendre le feu vert de la Région wallonne. Avantage ? Une piste cyclable aujourd’hui matérialisée et fréquenté.

Inconvénient ? Délier les cordons de la bourse pour l’entretenir.

Rappelons encore que le pré-RAVeL est une "solution intermédiaire avant l’aménagement du RAVeL", précise le site ravel.wallonie.be. Rien n’est figé dans le marbre, donc.