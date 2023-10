Le Tournai d’avant: En 1697, Louis XIV vainc la nuit

Vers 1925, un ancien réverbère en fonte affiche sur son fût les armes de Tournai. ©

Un esprit attentif retrouve l’éclairage comme source de savoirs, de pouvoirs, dans les plus anciennes civilisations ; les premières lampes à l’huile animale datent de 17.000 ans avant J.-C. et elles ne changeront guère au cours des millénaires. Au deuxième siècle, la voie entre la ville et le port d’Ephèse est éclairée par des lanternes cachées dans les colonnes des portiques ; Antioche, au IVe siècle, est décrite "comme la ville où la clarté de la nuit rivalise avec celle du jour".

A Paris, place de l’Etoile, l’allumeur de réverbères au travail au XIXe siècle. ©ÉdA

Mais rien de tel dans nos contrées. Cet aspect échappe à l’administration de la ville ; au Moyen Âge, les rues baignent dans une obscurité presque totale, trouée ça et là par une bougie qu’une main pieuse a allumée devant la potale dédiée à la Vierge ou à quelque saint. Ainsi, après une noyade, Jean de la Capielle fait-il allumer une lampe devant l’image de la vierge adossée au pont de l’Arche en 1366.

Il est dangereux de circuler alors dans ces rues tournaisiennes, mal ou non pavées, encombrées de détritus divers, à la merci des rôdeurs. À moins de se payer une escorte armée.

La solution apparaît plutôt simpliste: ne sortez pas. Voyons ce ban ce 1275 : "Et si ne soit nus quivoist la nuit par le citet, puis le darrain (dernier) Wigneron (cloche du beffroi) sans lanterne, sor XX sous". Plus explicite encore est celui de 1277: "Que on deffenge pour XX sous que nus, ne voist par la ville, puis le darrain Wigneron, sans lantierne".

La lampe à huile, à l’huile animale puis végétale, sera utilisée durant des millénaires. ©ÉdA

Les contrevenants sont si nombreux qu’en 1444, les Consaux font publier "qu’il ne soit personne aucune, de quelques estat ou condition qu’il soit, qui, depuis maintenant en avant voist ne puisse aller de nuit, sans lumière, excepté ceulx qui seront commis et ordonnez à faire le ghait".

L’heure de la sonnerie variait selon les saisons. En 1609, 22h l’été et 19h l’hiver.

Exception pour la venue de hauts personnages, le Roi de Sicile et Mgr de Bourbon en 1436, Louis XI en 1463 dont des flambeaux, payés par les Consaux, facilitent la marche nocturne,

L’invention d’Antoine Quinquet est un grand progrès pour le luminaire des habitations, elle se décline en formes et matériaux multiples. ©ÉdA

La capitale française est aussi la Ville Lumière ; c’est que le 1er Lieutenant de police G. de la Rougerie fait installer une lanterne à chaque coin et au milieu des rues (1665). Ceci, en exécution d’un édit de Louis XIV auquel Tournai se conforme en grognant, dès 1697. "Louys, Roy de France et de Navarre (..) avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, enjoignons et ordonnons qu’il soit incessamment procédé à l’établissement de lanternes conformément à Paris". L’édit règle les détails, dates, lieux, nombre, construction des lanternes, chandelles de suif pur de quatre à la livre.

Après 1709, sous le régime autrichien, l’éclairage public est négligé. Après l’accident d’un bourgeois en 1740, deux lanternes sont posées à chaque tête de pont.

En 1784, le pharmacien français Antoine Quinquet invente la lanterne éponyme. Mais dès 1770, l’éclairage se modernise avec l’emploi d’une huile épurée et on ajoute aux lanternes des réflecteurs en cuivre, d’où vient le nom de réverbères. Un entrepreneur les alimente moyennant 25 frs l’an.

Le 24 novembre 1772 est posé à Tournai le premier réverbère au pont de Fer, les autres suivent.

D’autres améliorations surviennent, des inventeurs et/ou fabricants tel le sieur Le Roi avec de l’huile de colza (1788) mais le progrès arrive avec le gaz. C’est l’époque des "Allumeux d’réverbères".