Un peu trop de blagues au sein de la zone de police de Bernissart-Péruwelz

"Les collègues faisaient beaucoup de blagues. On recevait des faux appels. Certains prenaient l’accent néerlandophone pour se faire passer pour un commissaire flamand, d’autre parlaient avec un accent nord-africain pour jouer les perturbateurs...", recontextualise Hélène (prénom d’emprunt), l’ex-inspectrice de police, lors de son instruction d’audience.

Le 27 décembre 2021, sa compagne la prévient qu’elle a reçu un appel menaçant. Une personne aurait dit au téléphone : "Hélène, la flic, tu travailles avec l’inspecteur Dupont (nom d’emprunt) le soir du nouvel an, prépare toi à avoir beaucoup de travail! Vous recevrez des appels pour des fausses interventions qui seront des guets-apans."

"J’ai reçu un appel"

Selon la prévenue, elle n’aurait pas pris l’avertissement de sa compagne au sérieux et a directement pensé à une énième blague. Elle n’a pas vérifié son téléphone et a préféré continuer de jouer avec sa fille. Néanmoins, elle indique, par acquis de conscience, avoir envoyé un message à ses collègues via une conversation électronique pour signaler l’appel, et leur demander, "c’était vous ?". Son équipe lui a répondu par la négative, mais a parlé de cet appel à la fille du commissaire (également policière), qui elle-même en a touché un mot à son père. Le supérieur en est venu à demander à l’inspectrice de rédiger un rapport sur le fait par précaution, et elle s’est exécuté.

L’inspectrice est alors entendue par le parquet, et répète la même histoire : "j’ai reçu un appel..."

Après analyse du téléphone de l’inspectrice, avec son accord, pour identifier le malfaiteur, aucune trace de cet appel n’a cependant été trouvé. Madame est alors accusée d’avoir menti, et surtout d’avoir fait croire à une possible menace d’attentat.

"Notre système judiciaire se base entièrement sur les procès verbaux des policiers. Si ceux-ci se mettent à ne plus dire la vérité, on ne sait plus qui croire ! C’est pourquoi il était important que cette affaire passe devant le tribunal, a insisté le procureur du roi qui croit à une intention délictueuse dans le chef de l'inspectrice. Je requiers un an."

Un faux sans intention frauduleuse ?

En effet, Hélène a répété qu’elle avait elle-même reçu cet appel, alors que, potentiellement, c’était sa compagne qui avait décroché. Cette dernière a d’ailleurs fini par avoué, une fois les faits se retournant vers l’inspectrice, que cette menace n’était qu’une blague. "La compagne de Madame était profondément agacée par le climat au sein de l’équipe, elle voulait elle aussi se jouer d’Hélène. Quand l’inspectrice a compris ce qu’il s’était passé, elle en a tout de suite référé à son supérieur. Elle était en pleurs dans son bureau, raconte le conseil d’Hélène. Si elle n’a pas mentionné sa compagne ni dans le rapport ni dans sa conversation avec ses collègues, c’est qu’elle ne voulait pas la mêler à tout cela. "

Bien qu’il y ait eu effectivement un mensonge dans la déclaration, l’avocat de la défense précise : "pour qu’il s’agisse d’un faux répréhensible, la loi dit que le faussaire doit avoir une intention frauduleuse et donc y trouver un avantage illicite ou avoir l’objectif de nuire. Madame n’a retiré aucun avantage et on peut se demander à qui aurait-elle souhaité nuire par son message."

L’avocat rappelle également que la menace n’a pas été réellement prise au sérieux par qui que ce soit, et notamment par le commissaire qui avait lui-même déclaré qu’il pensait que l'appel venait d’un certain policier un peu trop blagueur. "Madame a elle-même indiqué dans son rapport qu’elle soupçonnait une blague. "

La défense plaide l’acquittement de la prévenue, et propose subsidiairement que lui soit accordé une suspension simple du prononcé de la condamnation, rappelant que Madame était une inspectrice irréprochable, qu’elle a quitté la zone de police et qu’elle travaille désormais dans une banque.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 9 novembre.