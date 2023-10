Huit éoliennes entre Barry et Vezon après les quatre en construction entre Gaurain et Fontenoy

LIRE AUSSI | Les éoliennes existantes représentent 13 % de la consommation locale

Plusieurs communes voisines ont été désignées comme étant concernées part ce projet: Leuze-en-Hainaut, Antoing, Brunehaut, Péruwelz, Frasnes-lez-Anvaing et Belœil. C’est donc à l’adresse des citoyens tournaisiens mais aussi de ces autres communes qu’est organisée une réunion d’information préalable le lundi 16 octobre à 18h dans la salle Enoteca à Gaurain-Ramecroix.

"Non aux huit éoliennes supplémentaires!", peut-on lire dans le centre de Vezon. ©ÉdA

Ce type de réunion est prévu dans le Code de l’Environnement pour les projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement. Elle a pour objectif de permettre au demandeur de présenter son projet, de donner l’occasion au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions, de mettre en évidence des points particuliers à aborder dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.

Une pétition en ligne depuis quelques jours

Dans les villages concernés et aux alentours, beaucoup d’habitants voient ce projet d’un très mauvais œil. Depuis quelques semaines, en effet, dans les environs directs, se construisent déjà quatre éoliennes près de l’autoroute E42 entre Gaurain-Ramecroix et Fontenoy (une des machines permettra à la sucrerie d’être autonome en électricité). "Après ces quatre éoliennes en cours d’installation à l’entrée ouest de Vezon, voici que ce projet est envisagé cette fois de l’autre côté de notre village", déplore Yannick, l’organisateur d’une pétition en ligne. Cet habitant de Vezon dit redouter toute une série de nuisances supplémentaires: "Pollution visuelle, auditive, perturbation de la biodiversité, diminution de la valeur des maisons, etc.".

Un champ de quatre éoliennes apparaît dans les environs de Vezon. ©ÉdA

Plus de 130 personnes avaient déjà signé mercredi en milieu de journée la pétition en ligne. Certains d’entre eux laissé des commentaires. "Quatre éoliennes, ça passe encore, mais huit de plus non. On a déjà le TGV, les carrières, l’énorme silo d’Iscal… On habite un village pour profiter de la faune et de la flore et du paysage naturel, pas pour avoir d’énormes moulins à vent et des chemins qui vont être créés partout pour accéder a ces éoliennes", écrit Benjamin (Vezon). Antoine (Vezon) abonde: "Nous avons déjà quatre éoliennes, une carrière d’exploitation, une sucrerie, un TGV et une autoroute… Aucune justification à cet emplacement, l’aspect économique est discutable, les impacts écologique et paysager sont négatifs…" Cindy (Vezon): "Je n’ai pas envie que ce merveilleux village, riche en faune et en flore, soit encore davantage enlaidi par des tonnes de béton, du bruit et un paysage visuel moins joli… Je suis pour l’écologie mais pas dans ces conditions".

Nicolas (Vezon) estime lui aussi que le projet n’est pas adapté ni proportionné là où il est envisagé, aussi proche des villages de Vezon et de Barry. "Outre les nuisances que ces projets engendreront pour le profit d’une société privée et non de citoyens, ces mêmes citoyens subiront aussi un préjudice financier suite à la dévaluation de leur maison".