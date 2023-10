Pecq : l’ASBL Buwooken fait vivre l’interculturalité au Sénégal

Cette ASBL pecquoise a mené ses premières activités au Sénégal en 2011, sous l’impulsion d’Ansou Diedhiou comédien d’origine sénégalaise, sa compagne, Isabelle Peteers, médiatrice culturelle, et Philippe Annecour, en sa qualité d’éducateur. "Ansou avait entendu que des enfants traînaient dans les rues. Nous avions envie de rassembler ces petits autour de projets sportifs ou culturels accès sur la marionnette notamment", explique Isabelle Peteers qui travaille dans ce milieu.

L’équipe se concentre sur la région de la Casamance d’où elle tient le nom de son ASBL, Buwooken, qui signifie "héritage" en mandingue, la langue locale. Les jeunes dont les bénévoles s’occupent vivent dans le quartier moins développé de Doumassou situé dans la ville de Kolda.

Un échange entre jeunes

©EdA

" Les enfants sont devenus adolescents aujourd’hui, mais nous tenions à continuer de les suivre. Nous avions envie de proposer un moment d’échange entre des jeunesde chez nous et de chez eux ", raconte Isabelle Peteers qui a ainsi emmené un groupe de jeunes Belges au Sénégal, cet été.

Ses fils, Nelson et Émile ont proposé à leurs camarades de classe de l’école des Urselines de les accompagner pour ce voyage. Six adolescents, trois garçons et trois filles, se sont ainsi envolés pour rencontrer les jeunes de 16 à 21ans du quartier de Doumassou.

©EdA

"Nous avons parlé de la société mais aussi de l’écologie. J’ai été surpris par leur façon de vivre, très altruiste comparé à chez nous où on semble prôner le"chacun pour soi". Là-bas, des gens que l’on croise dans la rue nous invitent à manger, alors que chez nous on peine parfois à connaître nos voisins", partage Andrew, 16ans, qui a fait partie du voyage.

©EdA

" On a remarqué aussi un très grand respect des aînés, ce qui pousse parfois certains à accepter de se marier avec une personne choisie par leurs parents. On ressent que les jeunes souhaitent changer les choses. Dans nos discussions, nous avons évoqué plusieurs pistes pour avancer sur le sujet, tout en maintenant le respect et la culture", ajoute Nelson, 16ans lui aussi.

C’est à travers les marionnettes que certains ont pu exprimer ce qu’ils avaient sur le cœur.

Le mot-clé "partager"

"Nous désirons que nos projets fassent naître la réflexion en chacun. Nous n’apportons pas de solution clé sur porte, chacun apporte son expérience. Chaque culture a ses bons côtés et l’important est de les partager", précise Isabelle Peteers.

©EdA

Le repas de ce samedi est pour l’ASBL l’occasion de reproduire à nouveau un échange culturel. " La maman d’Andrew cuisinera des plats congolais, du poulet saka saka et des ailes de poulets avec de la banane plantain ", annonce l’organisatrice. La soirée sera également rythmée par des animations musicales produites par la chorale de Pecq, de Moucron et Mamadou Dramé, joueur de Kora, instrument traditionnel du Sénégal.