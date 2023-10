Le Tournai d’avant: "Conscrit ? Jamais, plutôt me mutiler"

Adapté en fonction des circonstances, le tirage au sort suit des règles simples: enrôler dans une liste de l’Ation municipale, le nombre des conscrits voulus par l’armée Par exemple: en 1806, Tournai est taxé à 400 soldats pour 23.256 habitants, Templeuve, 13 pour 3.248. Si, lors du tirage au sort, votre numéro est dans ce premier chiffre, vous êtes versé dans l’active ; les autres, dans la réserve.

En 1810, le tribunal de Tournai condamne très lourdement quarante-six réfractaires de nos régions à une lourde amende, à l’envoi au camp de réfractaires, et rend père et mère civilement responsables. ©ÉdA

On adoucit cette angoisse par des prières, des amulettes et autres astuces. Devant le Conseil de révision, chacun peut faire valoir qu’il est aveugle, sans nez, avec un goitre volumineux, un membre manquant, une lourde boiterie, du rachitisme, une taille insuffisante (de 1,598 à 1,488), qu’il est marié (on voit des unions entre vingt ans et cinquante et plus)... Pour éviter le pire, tous les moyens sont bons : injection ou absorption de produits divers, enlèvement des incisives, ce qui empêchera de déchirer le papier de ses cartouches, ablation de l’index droit, etc.

Les chiffres sont éloquents: en 1793, sur 300.000 soldats escomptés, 165.000 marchent.

Parce qu’il ne reçoit pas les renforts espérés, le pouvoir agit. Durement. Partout vont et viennent les colonnes mobiles qui interrogent, menacent, promettent, appellent à la dénonciation pour appréhender les déserteurs (qui n’ont pas répondu à première injonction) et les réfractaires (ils n’ont pas rejoint leur unité après un mauvais numéro au sort). Parfois, il est laissé au domicile du fuyard une garde mobile dont les parents assurent le gîte et le couvert. Quand on est pris, c’est le tribunal.

Page de garde de l’Instruction pastorale de l’évêque Mgr Hirn incitant les jeunes à répondre à l’appel de la nation. ©ÉdA

Ainsi, le 28 juin 1806, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Tournai, présidé par M. Morel, répond au salut de Napoléon adressé "à tous, présents et à venir" afin de juger comme réfractaires Jean-Philippe Dupire et Michel Joseph Leroy, tous deux de Moustier. La sentence est lourde : amende de 500 francs à charge de chacun des condamnés et de leur père et mère, envoi des deux hommes vers le dépôt militaire des réfractaires.

Le 30 août 1810, le même tribunal présidé par M. Derasse condamne quarante-six réfractaires, tous des régions de Tournai et Ath, "à être traduits au dépôt des réfractaires, à une amende de 1.500 francs" et déclare que le présent jugement "sera exécutoire contre les père et mère, civilement responsables".

Evêque politiquement correct

Premier évêque issu du Concordat de 1801, Mgr Hirn (1751-1819) entre à Tournai le 8 septembre 1803. Il a encore de très bons rapports avec Napoléon. Il se fend en 1809 d’une "Instruction pastorale" très tendancieuse. On y lit : "Nos très chers frères, Sa Majesté vient d’ordonner la mise en activité de 80.000 conscrits de 1810. C’est pour hâter la paix (...) Pour épargner le sang des soldats (...) Pour amener un siècle de repos qu’il réclame des bras, de la volonté et du courage (...) La Religion fait un devoir à ceux qui seront appelés, de regarder cet appel comme celui de Dieu".

Des Tournaisiens y ont répondu et font partie des 2.432.335 jeunes incorporés. Ne sont-ils pas 241, sur 15.000 demandeurs belges, à avoir reçu la médaille de Sainte-Hélène pour avoir marché avec les Grande Armée ? En 1848, existe encore la "Société des Anciens frères d’armes de l’Empire français", un empire qui fit couler bien des larmes.