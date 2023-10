Le spectacle "Mes parents" (Tournai) en audiodescription pour une culture accessible à tous

Premier test, ce mercredi 11 octobre, avec le spectacle "Mes parents", accompagné d’une audiodescription. "C’est un spectacle que nous présentons en coréalisation avec La Rose des Vents, la scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, l’un de nos partenaires depuis de nombreuses années, explique Anaëlle Kins, directrice de la maison de la culture. En effet, la salle de la Rose des Vents est actuellement en travaux, et comme nous ces dernières années, elle cherche d’autres lieux pour présenter ces spectacles. Nous en accueillerons plusieurs durant cette saison, dont l’une des représentations du spectacle Mes parents qui sera accessible aux personnes mal ou non-voyantes."

Pour que le public déficient visuel puisse appréhender le spectacle dans les meilleures conditions, une visite sensorielle est prévue avant la représentation. "À la fois de la salle, mais aussi de la scène, précise Pauline Nottebaert, animatrice. Les gens pourront toucher les décors ou autres éléments scéniques qui leur seront également décrits. Les comédiens se présenteront et expliqueront leurs rôles afin que les spectateurs puissent reconnaître leurs voix et suivre au mieux le déroulé du spectacle, dont la description visuelle de tout ce qui se passe sur le plateau pourra être suivie grâce à des casques audio."

Suivre l’exemple de la Rose des Vents

Cela fait déjà plusieurs années que la Rose des Vents œuvre à l’accessibilité des spectacles et l’inclusivité de tous les publics. La maison de la culture souhaite embrayer après cette première expérience. "Il y a déjà une réflexion qui est menée en interne, ajoute Anaëlle Kins. Ainsi, l’équipe a participé à un atelier, proposé par la section Ergothérapie de Condorcet, dans lequel elle a été mise dans des situations de personnes à mobilité réduite (dans une chaise roulante), âgées, et aux déficiences auditives (avec un casque) et visuelles (avec des lunettes qui perturbent la vue). Nous avions également suivi une formation, avec la Rose des Vents, sur l’accueil de ces publics avec déficiences sensorielles. Dans notre équipe, nous avons des personnes qui se disent prêtes à se former à l’audiodescription."

Si la volonté d’avancer dans cette voie est là, tout ne sera pas fait du jour au lendemain. "Cela demande des moyens humains et aussi financiers, signale la directrice. C’est une réflexion qui va en tout cas se poursuivre dans les années à venir, et nous allons chercher des partenaires pour nous accompagner dans cette démarche d’inclusion qui pourrait aussi se décliner pour les personnes sourdes et malentendantes afin d’assurer une accessibilité de la culture au plus grand nombre. D’ailleurs, je pense qu’il s’agit aussi d’une préoccupation de plus en plus présente au sein des compagnies qui commence aussi à prendre en compte cet aspect dans leurs créations."