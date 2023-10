La première de la toute jeune chorale pecquoise, ce samedi!

Guidés par un chef de chœur de Dottignies, les vingt choristes ont plutôt l’habitude de chanter de la variété française issue des différentes décennies. "Dans notre répertoire on retrouve Amir, Sardou, Jean-Jacques Goldman, Bourvil… ", ajoute Françoise Vansaingèle, devenue elle aussi chanteuse au sein de la chorale.

Les choristes répètent chaque jeudi de 19h30 à 21h au musée Jules Jooris, situé à la rue Royale à Warcoing. "L’activité est ouverte à tous ! Habitants de l’entité et ou non, et de tous les âges. Nous avons parmi nous des moins de 30 ans et notre doyen a fêté ses 92 printemps ", précise l’instigatrice de la chorale.