De la chevalerie avant la fête des Louches à Comines et Comines-France

La Compagnie Voltigo, établie à Ploegsteert, a été chargée de faire le spectacle durant deux jours: initiations à la chevalerie pour les enfants, arts de la rue, fauconnerie, jonglerie, tournois et spectacle nocturne.

La troupe d’une vingtaine de personnes menée par Cyrille Kino s’en est donné à cœur joie, elle qui se produit surtout en France et en Allemagne. "Nous avons eu un contrat permanent à Arkéos, un musée-parc archéologique à Douai avec une représentation quotidienne en juillet et en août, de même que pour des spectacles en Allemagne, à Bückeburg où, en un week-end, sur deux jours, nous sommes en représentation devant 85 000 personnes !", confie Cyrille Kino, tout heureux de se produire devant son public alors qu’il excelle dans son art depuis 15 ans !

Pour que le show soit encore plus beau, il a demandé à José Elvira, de Comines Ten-Brielen, de lui donner un coup de main !

Tant le spectacle du jour, basé sur un tournoi, que celui du soir, avec le feu et la pyrotechnie, ont enchanté les petits et les grands !

Le thème: les édifices d’autrefois

Et c’est reparti le week-end prochain avec la fête des Louches, mélange de légende et de faits historiques. À l’époque du Moyen Âge, le seigneur de Comines est emprisonné dans la tour de son château. Pour se faire délivrer, il a l’idée de graver ses armoiries sur une cuillère en bois et de la jeter. La population découvre la cuillère et décide d’assiéger le château pour libérer le seigneur.

Depuis maintenant 139 ans, la Confrérie de la Franche Louche jette des louches le long du cortège historique et depuis les fenêtres de l’hôtel de ville de Comines pour commémorer cet événement !

"Le thème de cette année: les édifices autrefois, dixit Florent Bossuyt, du comité. Il fera revivre des bâtiments disparus ou modernisés. Le château, le pont frontière, les cabarets, sans oublier notre superbe beffroi, seront à l’honneur des tableaux qui constitueront le cortège historique."

Rendez-vous est pris pour le cortège historique du dimanche 8 octobre, dès 15 h, depuis la rue de la Gare en Belgique pour se diriger vers la France. Après la traversée des deux Comines, la fête se termine par le jet des louches depuis l’hôtel de ville, un spectacle toujours impressionnant.

Les réjouissances débuteront la veille, dès 14 h, par l’ouverture du marché médiéval et les animations dans le jardin public de Comines France. Le dimanche, le marché sera accessible dès 10 h.

Toujours le samedi, à 19h sur la Grand’Place de Comines France, ouverture officielle avec remise des clés, cortège des allumoirs et jet des louches pour les enfants.