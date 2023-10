Bas-Warneton : la troupe Arc-en-ciel revient en novembre en scène !

Le résumé: Lionel, en pleine crise de la cinquantaine, a prévu d’inviter ses deux anciennes maîtresses le week-end où sa femme Dominique est en déplacement professionnel. La veille, lorsqu’elle surprend la fin de la conversation entre Lionel et son oncle, Dominique annonce que son week-end séminaire est annulé. "Les spectateurs vont découvrir la manière dont Lionel va s’en sortir en venant voir le spectacle bien sûr, mais sachez déjà que Lionel passera un week-end dont il se souviendra longtemps… et vous aussi", sourit Johanna Moeneclaey. Malgré quatre années sans, les comédiens d’Arc-en-ciel ont gardé l’enthousiasme pour cette nouvelle pièce. Sur la scène et dans les coulisses, on retrouve Frédéric Vandevyver, André Gobeyn, Marie-Odile Gobeyn, Emeline Rasseneur (pour la première fois dans la troupe), Sylvie Lehouck, Johanna Moeneclaey, Sylvie Verbeke, Lise Moerman, Pascale Castrique, Jean-François Platteau et de nombreux aidants.