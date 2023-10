Une agence de paris sportifs à l’avenue de Maire à Tournai : des conseillers communaux désapprouvent

La société a sollicité et obtenu du conseil communal son feu vert pour ouvrir sa boutique. Les travaux d’aménagement vont bientôt débuter. Quand il sera opérationnel, l’établissement ouvrira ses portes chaque jour entre 10 et 22h au plus tard.

Si le point a été voté par le conseil communal, deux groupes politiques ont exprimé leur désapprobation.

Le PTB, par la voix de Dominique Martin, pour des raisons idéologiques. "On veut éviter d’exposer des Tournaisiens déjà désemparés par un contexte difficile, à se faire traire dans une exploitation de jeux d’argent pur jus capitaliste".

Benjamin Brotcorne (Ensemble) ne voit pas non plus favorablement l’ouverture d’une agence de paris sportifs. "Ces agences font des ravages auprès de personnes bien souvent vulnérables, et pas seulement les jeunes. De mon expérience professionnelle ( NDLR: M. Brotcorne est avocat), combien de drames familiaux n’ai-je pas observés, liés de près ou de loin à l’addiction au jeu. On parle de drames liés à l’addiction à l’alcool et à la drogue, mais l’addiction aux jeux est tout aussi problématique. Nous avons ici le pouvoir de dire non . Après tout, si l’assemblée vote contre la convention liant la ville à cette société qui exploite la misère des gens, elle n’obtiendra pas sa licence d’exploitation".

Comme le relève le rapport de police, et ainsi, que le rappelle M. Brotcorne, le quartier compte une plaine de jeux couverte (Magic Parc) juste à côté. "La Drève de Maire est empruntée par une kyrielle d’étudiants, plusieurs immeubles à kots sont situés sur cet axe majeur, il y a une école communale dans les environs…

Il ne faut pas faciliter la vie à ce genre de société. Il est interdit à ce type d’établissement de s’implanter à proximité d’écoles, d’hôpitaux et d’endroit fréquentés par les jeunes . La loi permet une certaine marge d’interprétation, nous disposons donc d’arguments pour voter contre l’implantation d’une agence de paris à cet endroit".

Le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois. partage le point de vue de M. Brotcorne sur le fond quant à la nature de l’établissement. Mais pas sur la forme. "Si la localisation était proche d’un établissement scolaire pour jeunes adolescents, nous aurions dit non. Mais dans ce cas-ci, à cet endroit, il est préférable de dire oui. La réalité, c’est que si ce genre d’établissement va en recours contre une décision négative, il y a neuf chances sur dix qu’ils auront gain de cause facilement".