L’activité physique se pratique à tout âge avec Enéo Sport

Pour faire connaître ses activités au public le plus large possible, Enéo Sport a décidé de relancer la "quinzaine ainérgie". Dans ce cadre, plusieurs journées de découverte seront proposées. Leuze a accueilli la première ce mardi. "Il y en aura une dizaine sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En plus de nous faire connaître, on veut aussi donner une image plus positive du sport réservé aux seniors. Car en plus du bien-être physique, nos cours ont aussi un impact social sur nos adhérents. Pour certains, il s’agit d’un des seuls moments où ils rencontrent du monde. C’est leur petite bulle d’air". Notons que la quinzaine se clôturera par un "Ainérgie Day" organisé à Namur.

Au programme de la journée, organisée dans les superbes installations de la Leuz’Arena, on retrouvait des activités en tout genre: tennis de table, pétantque, pilate, indiaca, pikkleball, marche et même de l’escalade. Le tout grâce à des animateurs bénévoles formés par Enéo Sport. "On essaie de proposer un panel le plus large possible. Tout au long de l’année, ce sont une trentaine de disciplines différentes qui sont proposées, à bas prix, à nos 18907 adhérents. On avait connu un petit nivellement à cause du Covid. Mais on revient doucement vers les chiffres que l’on avait avant la pandémie".

De nouvelles disciplines grâce à la réouverture de la piscine

Si la journée de découverte se tenait dans le hall sportif leuzois, ce n’était pas un hasard. "On travaille avec Enéo Sport depuis 2016, rappelle Ludovic Mauroy, directeur de la régie communale autonome. On a tissé des liens forts car la volonté de la RCA (en lien avec le service des sports) reste de proposer des activités pour tous les publics de la commune. On travaille même en commun pour élargir le panel".

La réouverture prochaine de la piscine permettra d’étoffer encore le programme. "On a lancé, il y a peu, de la danse pour seniors. Ici, on va débuter des cours d’aquagym, d’aquabike et d’aquazumba. On va aussi proposer des abonnements combinés. On pourra, par exemple, faire de la marche nordique et une activité d’eau à des prix avantageux. Cela se fait beaucoup en Flandre. Cela permettra aux seniors de réaliser trois voire quatre activités sur la semaine".