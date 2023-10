Thélio de Péruwelz a réalisé son rêve: chanter à The Voice Kids

"Dans la famille, tout le monde aime beaucoup la musique. Depuis toujours on chante ensemble dans la voiture. Quand nous avions envoyé la vidéo de casting à la RTBF, ce n’était qu’un petit challenge qu’on s’était donné, raconte la maman du jeune chanteur. Je suis sa première fan mais je ne savais pas ce que des professionnels en penseraient. Lorsqu’il a été retenu pour la prochaine étape, c’était une belle surprise !"

Dans l’équipe de Black M

Après un dernier casting à Liège, Thélio a préparé la chanson qu’il a choisi d’interpréter face au jury et aux caméras, "Clown" de Soprano. Ce choix judicieux a rapidement convaincu le coach préféré du Péruwelzien, Black M, qui a reconnu son répertoire lors du tournage de l'émission. "Je ne savais pas du tout que Black M jouait dans le clip de Soprano.J’ai choisi cette chanson parce que nous la chantions souvent avec mon grand frère et parce que j’étais très à l’aise dessus, raconte Thélio. Mon meilleur souvenir de toute cette aventure c’est le moment où Black M buzz et se retourne, la tête posée sur ses mains, un peu admiratif. Je voulais vraiment être dans son équipe !"

Repéré dès l’école primaire

Black M n’a pas été le premier a décelé le talent de Thélio. Là où il s’est fait remarquer pour la première fois, c’était à l’école primaire de l’Athénée de Péruwelz, à l’occasion de la chorale de Noël. "Toute la classe devait chanter, mais les garçons restaient assez silencieux. Notre institutrice a alors demandé aux filles de s’arrêter pour n’entendre que nous. J’étais l’un des seuls à oser. La professeur et la directrice ont tout de suite trouvé que j’avais une belle voix. Elles m’ont ensuite demandé de chanter seul le début d’une chanson lors de notre fancy-fair, j’ai trop aimé ce moment !"

Aujourd’hui, ses camarades de classe et ses professeurs continuent d’encourager le jeune garçon, "surtout depuis la diffusion. On me charrie gentiment aussi. Un des éducateurs chante du Soprano quand il me croise, mais il me dit surtout que j’ai tout déchiré ! ", s’amuse Thélio.

Les premiers pas d’une grande aventure

Outre ces petites prestations scolaires, la première scène de Thélio était bel et bien sur le plateau de The Voice Kids. "Pour une première, je jouais devant des caméras et des stars, c’était impressionnant ! J’ai beaucoup aimé le montage que l’on a vu à la télévision, il rendait très bien", se réjouit-il.

Bien que Thélio connaisse la suite de son aventure dans The Voice, il ne peut nous en parler afin de préserver le suspense.

En revanche, le jeune artiste qu’il devient n’a pas fini d’accomplir ses objectifs. "C’était mon rêve quand j’étais petit de participer à The Voice Kids, mais aujourd’hui, je sais que mon but c’est d’être chanteur", confie-t-il.

Il n’est pas le seul de la famille à aimer les micros et les projecteurs. "Je pense que son petit frère voudra lui aussi tenter l’expérience de The Voice Kids. Nous sommes prêts à tout recommencer", sourit la maman.

