Les hurlus éberlués une seconde fois par le festival des arts de rue de Mouscron

Certains sont arrivés tôt ce dimanche matin. Dans la cour de l’école Sainte-Marie, les files se démêlent et les structures articulées sortent des camionnettes. Une vingtaine de compagnies européennes, dix fixes et dix ambulantes, se préparent à la seconde édition du festival des arts de la rue de Mouscron, organisée par la Ville et l’un de ses natifs, Cédric Monnoye.