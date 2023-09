Détenu, cet Algérien de 37 ans aidé d'une interprète à la barre est poursuivi pour avoir violé sa compagne durant la nuit du 1er au 2 mars 2023 à Pommeroeul. Il conteste le viol et parle d'un rapport consenti, gestes à l'appui. "C'était du sexe normal, pas de la violence. On avait consommé de la coke et de l'alcool. Nous étions très excités." Le prévenu précise que sa compagne lui disait: "encore, fort !"

Le ministère public est plus que dubitatif à la lecture des constatations du médecin. "On parle de fissure anale, de dégâts au sphincter. Des traces de sang ont été retrouvées et le lit s'est cassé ! La victime évoque des terreurs nocturnes depuis les faits, des troubles menstruels. Elle a parlé d'une scène de sodomie et dit que le lit s'est brisé suite aux violences du viol. Monsieur a un casier vierge, mais n'a pas conscience de la gravité de ses actes. Je requiers 4 ans."

La défense n'a pas la même vision. Pour elle, il y a eu consentement. "Il y a des lésions anales, mais la relation n'a pas été forcée. Il y a eu un consentement continu. Mon client parle d'une relation sexuelle très intense."

Quand les enquêteurs étaient arrivés après l'appel de la dame, ils avaient constaté que le lit était cassé et que les draps avaient déjà été nettoyés. Des traces de sang avaient été relevées sur le panier à linge tandis que la dame présentait des hématomes au poignet et au coude. Mais selon la défense, le doute persiste.

Crédibilité mise en doute

"Un voisin a parlé d'une relation sexuelle intense, mais n'a pas entendu de cris. La mère de la victime fait état de violences dans le couple, mais pourquoi n'ont-elles jamais été constatées ? Ils étaient ensemble depuis un an. Le dossier indique que c'est madame qui avait appelé monsieur pour qu'il la rejoigne. Pour elle, il s'agissait d'une première concernant la sodomie. Mon client est décrit comme ayant des traits narcissiques et antisociaux avec une indifférence à autrui, mais peut-on croire madame alors qu'il est démontré qu'elle a des fragilités d'ordre psychologique ? Elle est qualifiée de bipolaire et de schizophrène. Elle est sous traitement avec des neuroleptiques et un stabilisateur d'humeur. Vous y ajoutez l'alcool et la cocaïne et ça lui provoque des hallucinations. Elle a fait des tentatives de suicide. Il y a un doute et nous demandons l'acquittement. Si pas, un sursis simple ou probatoire pour ce qui excède la détention préventive."

Le prévenu a conclu: "Je n'ai pas violé. Je n'ai jamais violé".

Jugement le 26 octobre.