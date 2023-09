Jules Bara de retour à Tournai, dans tout un nouvel environnement (vidéo)

Ce dossier de réhabilation comprend aussi d’autres éléments du patrimoine restaurés dans le périmètre du chantier, en collaboration avec l’Agence wallonne du patrimoine (AwaP), pour un montant de près de 180 000€. "Ont aussi été réhabilités la balustrade de la petite rivière (à l’est de la place Crombez) et la petite aubette située à l’ouest du parc Crombez", indique l’échevin Philippe Robert, en charge des dossiers européens.

Une patine naturelle homogène

Après sept mois d’exil, le monument Bara est revenu des ateliers sonégiens de la fonderie d’art Pyrallis. "Il y avait énormément d’encroûtements, sur quelque 30% de la surface des statues, en raison de l’accumulation de poussières, de suies et d’éléments accumulés au fil du temps là où l’eau ne s’écoule pas", explique Philippe Janssens. "C’est un phénomène assez spectaculaire qu’on constate à Tournai ( NDLR: il y a aussi rénové la Naïade ainsi que d’autre monuments) mais c’était encore plus marquant avec ces statues. Nous avons mis au point une méthode la plus efficace possible pour travailler ces grandes surfaces. L’enjeu de cette rénovation-ci était de donner l’impression d’une patine naturelle homogène sur les trois pièces".

Les statues ont retrouvé leur monument lui aussi restauré. ©

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre, fait remarquer que la rénovation intervient 120 ans exactement après l’inauguration des statues en 1903, au sein d’un monument associant Victor Horta pour l’architecture et Guillaume Charlier pour la sculpture. "Quand j’étais étudiant à l’athénée Jules Bara tout proche, je passais devant la statue sans trop la voir tant elle faisait partie du paysage. Cette inauguration est l’occasion de rappeler qui était cette personnalité tournaisienne". Pour l’occasion, deux élèves de l’athénée en option histoire ont rappelé la carrière de celui qui fut deux fois ministre de la Justice et qui donné son nom à leur école.

L’aubette a été complètement rénovée, un quart de siècle environ après une précédente restauration. ©EDA

Non loin de Bara, debout aux côtés d’un ouvrier carrier (symbole du travail), d’un écolier (symbole de l’enseignement) et d’une jeune femme qui écrit les lois sur les tables (symbole de l’histoire), l’aubette de 1913 a elle aussi été rénovée en profondeur par la société RcRENO. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce lieu n’a jamais servi d’aubette de tram mais bien de lieu d’affichage des points d’attraction touristiques ou culturels locaux dès son inauguration.

Les pierres de la balustrade taillées à l’ancienne

Entre les avenues Van Cutsem et des Frères Haeghe, une balustrade composée d’un garde-corps en pierre calcaire composé de balustres ouvragées a fait l’objet d’une jolie rénovation.

La balustrade a fait l’objet d’une très belle rénovation. ©EDA

Ce monument est un témoignage de la présence à cet endroit de la petite rivière. Celle-ci correspondait au fossé inondé de la seconde enceinte après son démantèlement dès la seconde moitié du XIXe siècle. La rivière a été comblée en 1911, le pont de 120 mètres a été démonté, mais la balustrade a été conservée.

Celle-ci a été rénovée ces dernières semaines dans les ateliers de la société RcRENO. De nouvelles pierres bleues ont été taillées à l’ancienne, manuellement, aux endroits où elles étaient manquantes.