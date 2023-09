Antoing: "face à l'incivisme, il faut sévir" exige la minorité

Le conseiller s’est aussi étonné d’un investissement de 5 000 € pour l’achat de poubelles pour les mégots.

"Il faudra passer aux sanctions. On se demande quel est le retour de notre fonctionnaire sanctionnateur. Antoing est une ville relativement propre, mais des mégots il y en a partout, notamment dans la Grand-rue. On connaît les endroits critiques. On sait même qui jette ces mégots. Passons à l’action et verbalisons. Il faut sévir et passer à la vitesse supérieure. Idem avec les nuisances causées par les mobylettes qui nous pourrissent la vie. Pour les poubelles, je rappelle qu’il est interdit d’y déposer des déchets ménagers. Plaçons des barres sur les poubelles afin d’empêcher d’y mettre des sacs", a-t-il suggéré. "À la place Bara, on a placé des poubelles plus petites, mais on y met alors des plus petits sacs. Dans le bas d’Antoing, il y a même un commerçant qui jette ses mégots devant tout le monde. Idem pour les gens qui entrent ou qui sortent de ce magasin. Malheureusement, cet incivisme se communique aux enfants", indiquait le mayeur. "Au Stade, il y a trois clubs de haut niveau: le football, le karaté et le tennis de table. Devant l’entrée du complexe, il y a entre 200 et 300 mégots au sol, c’est une honte", intervenait Jean-Bernard Vivier. "Au Stade, les parents devraient faire un geste devant leurs enfants et ne pas fumer", lançait Bernard Bauwens. "Mettez en place une charte écrite et correcte. Il faut trouver des solutions", a proposé J-B Vivier.