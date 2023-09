Une Tournaisienne dit avoir été violée durant son sommeil

Les faits ne sont pas si simples. "Elle dormait", lui dit le président. "Pour moi, elle ne dormait pas, soutient le prévenu. Elle était dos à moi dans le lit. Nous avions eu une relation avant de nous endormir. Quand je me suis réveillé en pleine nuit, j'ai eu envie de refaire l'amour. Je lui ai fait des caresses sur son sexe et j'ai senti qu'il était fort humide. J'en ai déduit qu'elle voulait bien. Je l'ai pénétrée pendant trois ou quatre secondes et quand j'ai vu qu'elle ne réagissait pas, je me suis arrêté. Je ne voyais pas ses yeux. Depuis les faits, avec ma nouvelle copine, j'attends vraiment d'avoir un oui avant d'avoir une relation."

Marius assure qu'il n'a jamais voulu violer son ex. Le ministère public, c'est très rare, a demandé une interruption d'audience, le temps pour lui d'aller discuter avec la victime, présente à l'audience.

Se dirigeait-on vers un abandon des poursuites ? Non. "Monsieur dit que quand sa compagne, en se réveillant, lui a demandé s'il s'était passé quelque chose, il était gêné et a nié. Il y a donc eu absence de consentement", a dit le ministère public à la reprise.

Ce dernier a ajouté que le jeune homme était aussi poursuivi pour s'être envoyé les photos dénudées d'une autre copine. Il les avait ensuite supprimées et s'était excusé auprès d'elle.

Le procureur n'a pas voulu enfoncer le clou. Il a expliqué que le rapport de l'UPPL (unité de psychopathologie légale) faisait état d'un jeune aux bonnes capacités intellectuelles, qui n'a pas de trouble mental et qui mettait même en cause ses propres comportements immatures en lien avec une découverte de la sexualité. "Les faits sont graves, il s'agit de crimes, mais monsieur est jeune et n'a pas d'antécédents. Il fait preuve d'empathie envers les victimes. Je requiers la suspension du prononcé."

Pas d'agression

La défense a quant à elle sollicité l'acquittement pur et simple, revenant sur cette fête d'anniversaire pour les 18 ans de son client qui avait tourné au cauchemar. "Ils étaient en couple depuis un moment et tout se passait bien. Après cette soirée, il a compris que sa petite amie ressentait un malaise. Dans un message, elle avait dit qu'elle était à moitié réveillée. Mon client conteste le viol. L'UPPL parle d'un comportement exploratoire de la sexualité plutôt que d'une agression. Il y a à tout le moins un doute sur son intention."

La victime a été amenée à s'expliquer sur cette scène et a signifié que c'est en se réveillant qu'elle avait réalisé que quelque chose se passait. Jugement le 26 octobre.