Nadya Hilali (Brunehaut) exclue de la fédération socialiste de Wallonie picarde

Selon la Fédération PS Wallonie picarde, "Mme Hilali a plus d’une fois bafoué la charte du mandataire exigeant des garanties d’honnêteté et de probité, et tient à se désolidariser complètement de ses agissements".

Le PS de Wapi rappelle que l’élue locale avait été déchue de ses charges scabinales en novembre 2020, et de son mandat d’échevine depuis juin 2021, à la suite du vote d’une motion de méfiance constructive individuelle. Elle avait été remplacée officiellement par Clara Hurbain qui avait alors repris comme compétences la Culture, l’État civil, la Santé, la Personne handicapée et le PCS (Plan de Cohésion Sociale).

"Ces dénonciations calomnieuses face à l’autorité communale, balayées d’un non-lieu prononcé par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut (division Charleroi), sont venus entacher tout le travail accompli jusqu’à présent par l’administration communale, ce qui est intolérable et inacceptable. À l’aube des prochaines élections communales, il était plus que nécessaire de rétablir la vérité face à ces accusations abjectes et de retrouver une pérennité certaine afin que le groupe USB (Union Solidaire de Brunehaut) continue à œuvrer pour le bien de la population et de la commune de Brunehaut", indique le PS par voie de communiqué. "Pour toutes ces raisons, la Fédération PS de Wallonie picarde exclut Nadya Hilali définitivement de sa qualité de membre du Parti Socialiste".