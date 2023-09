Les Escampeux de Chercq remportent le mythique tournoi de la Ville de Tournai

La Halle aux draps étant toujours en travaux, c'est dans les installations de l'École des frères de la rue des Choraux à Tournai que s'est disputé le mythique tournoi de jeu de fer de la Ville, dit de la Ducasse. Ce tournoi, institué en 1973, fêtera son demi-siècle l'année prochaine. Pour cette 49e édition, pas moins de 115 équipes ont été enregistrées par les organisateurs, 104 l'an dernier. Depuis le décès du président Victor Duchenne, le "Comité Tournaisien de jeu de fer" se compose de Michel Vienne (vice-président), Raymond Bafort (secrétaire-trésorier) et d'une dizaine de membres bénévoles. Ce prestigieux tournoi s'est disputé sur dix planches, plus une planche neutre pour la finale. Celle-ci a opposé Jonathan Vienne et Pascal Mauquoy, des Escampeux de Chercq, à Vincent Vandepeute et Bruno Tonitto, des Escampeux de Tournai. Sur un sévère 24/04, Jonathan et Pascal se sont imposés. En quatre finales ces dernières années, le duo a remporté à deux reprises cette épreuve tant convoitée. Prochain rendez-vous pour les féristes, ces samedi 7 et dimanche 8 octobre lors du tournoi de "Masure 14" à Tournai. Inscriptions (3€) jusqu'au 1er octobre à 14h auprès de John Leclercq (0496 95 46 45).